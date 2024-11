Del Piero presidente della FIGC, cresce l’ipotesi: anche De Laurentiis l’approva

Alessandro Del Piero come presidente della FIGC, un’ipotesi che ha preso quota nelle ultime ore e che sarebbe stata approvata anche da Aurelio De Laurentiis

In queste ore ha iniziato sempre più a circolare l’ipotesi di Alessandro Del Piero come presidente della FIGC. A riportare la notizia questa mattina è stata Repubblica, aumentando le chance di vedere l’ex fantasista e leggenda della Juventus a capo della Federcalcio italiana.

“Il telefono di Alessandro Del Piero ha squillato spesso, nelle ultime ore. Lo hanno cercato in tanti per chiedergli la stessa cosa: «Davvero ti candidi alla presidenza della Federcalcio?». E lui ha sorriso, si è schermito, se l’è cavata con una battuta. Lo hanno cercato anche squadre di Serie A. Tutti interessati alle sue intenzioni”.

Apre così Repubblica, che mette subito in chiaro come la figura di Del Piero sia realmente considerata come valida per un ruolo di questo tipo.

Del Piero presidente della FIGC: arriva l’approvazione di De Laurentiis

“Di certo la notizia ha fatto rumore e agitato l’opinione pubblica”. Scrive Repubblica, che sottolinea come un’investitura di questo tipo non passerà di certo inosservata. Farà rumore, soprattutto per l’importanza che ha acquisito nella storia del calcio italiano il campione del mondo di Germania 2006.

“Perché Del Piero è un nome che, fuori dai palazzi del pallone, mette d’accordo chiunque. Ma non solo fuori. Di sicuro intorno a lui la pressione perché possa spendersi si fa ogni ora più intensa. L’idea è sostenuta dai presidenti di alcune squadre come Cairo, Lotito, De Laurentiis, Setti.

Confermata dunque anche la volontà del presidente De Laurentiis, che appoggerebbe l’ipotesi Del Piero, così come il presidente uscente della FIGC (e pronto a ricandidarsi) Gabriele Gravina, che per l’ex capitano della Juve aveva pensato ad un ruolo di capo delegazione della Nazionale, quando ancora Buffon era giocatore. Ora, all’ipotesi di un confronto con un rivale tanto ingombrante, il numero uno in carica della Federcalcio risponde sventolando il consenso.