Lombardo: “La decisione di visitare i murales è stata di De Laurentiis. Abbiamo preferito non comunicarlo”, poi l’annuncio su Di Lorenzo

Nicola Lombardo, direttore comunicazione del Napoli ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Di seguito l’annuncio dell’esperto.

Oggi è un giorno speciale per la città di Napoli e non solo. Infatti, la giornata odierna è del tutto dedicata a Diego Armando Maradona. Quest’ultimo, resterà per sempre un’icona nel mondo del calcio e soprattutto nel capoluogo campano dove ha lasciato ricordi indelebili.

Da sempre, il Napoli omaggia la leggenda argentina. Quest’ultima, è stata omaggiata nella giornata odierna grazie alla visita del presidente De Laurentiis, di Conte e di Giovanni Di Lorenzo ad uno dei murales più famosi presenti in città. A tal proposito, Nicola Lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito alla situazione.

Lombardo: “Il presidente e Conte hanno deciso di ricordare Maradona”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso di “A Pranzo con Umberto Chiariello” è intervenuto il direttore della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo. Di seguito le sue parole.