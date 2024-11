Dalla Juve al Napoli: colpo da 30 milioni per Manna

In casa Napoli, in attesa della gara contro il Torino di domenica prossima, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche la Juve

Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta contro la Roma, è rimasto primo in classifica con un punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Mentre la Juve, visto il pareggio con il Milan, è ora distante quattro punti.

Il team partenopeo è ora atteso dalla sfida di domenica prossima contro Torino. Tuttavia, in attesa del match contro il team granata, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche la stessa Juventus.

Calciomercato, Napoli e Juve su Eze del Crystal Palace: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘tuttojuve.come’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Eberechi Eze del Crystal Palace. Sul centrocampista, per l’appunto, c’è anche la ‘Vecchia Signora’ dell’ex Cristiano Giuntoli.

Napoli e Juve, dunque, si stanno sfidando per Eze del Crystal Palace, il quale chiede 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il proprio giocatore. Quest’ultimo, di fatto, si è fatto notare in questo primo scorcio di stagione, grazie ai suoi 4 gol e 12 assist in 12 partite giocate con la maglia del team inglese.