Rrahmani: “Serve continuare a vincere. Buongiorno? Sta facendo bene a Napoli”, poi la rivelazione sulla stagione scorsa

Il Napoli ha vinto e convinto anche contro la Roma. Dopo la partita, sono arrivate le importanti dichiarazioni di Amir Rrahmani.

L’ennesima vittoria del Napoli contro la Roma è un chiaro segnale per l’intero campionato. La stagione degli azzurri sta proseguendo al meglio, ma basti ripensare all’attuale primo posto in classifica conquistato nel corso delle giornate. Al momento, ci sono diverse squadre racchiuse in pochi punti, ma a comandare è il gruppo nato dalle idee di Antonio Conte. Fin dal suo arrivo in Campania, l’allenatore ha saputo ridare entusiasmo ai calciatori. Quest’ultimi, una volta archiviata la stagione scorsa, sono tornati ad esprimersi al meglio e sopratutto a fare la differenza.

La vittoria contro la Roma è ancor più importante per il morale. Infatti, prima del match contro la Roma, il Napoli era stato superato da Inter e Atalanta che son scese in campo nella giornata di sabato. A tutto ciò, però, hanno risposto i partenopei che grazie ai tre punti contro i giallorossi son tornati in vetta. A tal proposito, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti nel postpartita.

Rrahmani: “Non serve parlare dello Scudetto. Bisogna fare tanti punti”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss” dopo il fischio finale del match contro la Roma. Il successo degli azzurri lascia molto entusiasmo come sottolineato proprio dal difensore. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

“Quando difende tutta la squadra per noi è molto più semplice. Occorre attaccare e difendere allo stesso modo, è un aspetto fondamentale per noi. Su Buongiorno: “Lui è entrato molto bene in questa strada. Da qui, infatti, è nata un’alchimia tra noi. Speriamo di continuare così anche nei prossimi mesi”. Sullo Scudetto: “Non è il momento per parlarne, è ancora troppo presto. Dobbiamo trovare continuità, vincere e fare ancora tanti punti”. Sulla stagione scorsa: “Abbiamo vinto 1-0 ed è molto importante per noi. L’anno scorso sullo 0-0 subentrava l’ansia, mentre invece adesso sappiamo che la rete prima o poi arriverà”.

Le parole del difensore azzurro sono molto importanti ai fini del gruppo. Infatti, l’analisi del giocatore è un chiaro segnale per tutti i suoi compagni. L’ex Hellas Verona ha voluto sottolineare ancora una volta la compattezza presente all’interno del gruppo, il quale è composto da uomini vogliosi. Tutto ciò, è stato analizzato anche da Antonio Conte che in diverse conferenze stampa ha elogiato i suoi protagonisti per quanto fanno vedere in allenamento e non solo. La stagione è ancora lunga, ma in casa Napoli filtra un pacato ottimismo.