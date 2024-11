Lukaku: “Lavoriamo sempre per vincere. Gol? L’abbiamo provato”, poi l’annuncio sullo Scudetto

Napoli Roma 1-0, arrivano le dichiarazioni di Romelu Lukaku ai microfoni di Dazn nel post partita del Maradona.

La rete di Romelu Lukaku decide il match del Maradona: Roma spazzata via grazie ad un 1-0 di sostanza e fondamentale per il ritrovamento della vetta. Il Napoli, così, risponde ad Inter, Atalanta e Fiorentina ed allontana nuovamente le tre compagini di un punto. I partenopei, così, evitano la trappola Ranieri che ha provato in tutti i modi, cambiando schemi ed interpreti, a tirare dalla sua parte la partita. Ai microfoni di Dazn, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.

Lukaku sicuro: “Scudetto? Vi dico cosa ne penso”

Il centravanti del Napoli ha parlato dell’ultimo periodo e di quanto sia importante mettere il collettivo dinanzi a tutto: “Dobbiamo parlare della squadra e non di me. Bisogna parlare di come sta vincendo e meritando il primo posto”.

Sulla rete messa a segno, Lukaku ha affermato: “Gol? Abbiamo provato questo movimento ieri, Di Lorenzo ha messo una bella palla e fortunatamente abbiamo fatto gol”.

In merito al tema scudetto, ha sottolineato: “Noi lavoriamo sempre insieme per vincere. Questa è la cosa più importante. Parlare di Scudetto è davvero troppo presto, dobbiamo solo continuare a crescere”.