Conte: “Volevamo vincere a tutti i costi. Oggi abbiamo dominato”: poi l’annuncio in diretta sul campionato!

Da pochissimi minuti è terminata la sfida tra Napoli e Roma. Gli azzurri ottengono l’ennesima vittoria e si riprendono la vetta.

Napoli-Roma è storia. Il match al Maradona si è conclusa sul punteggio di 1-0. Gli azzurri, nonostante una prestazione non brillante, sono riusciti a guadagnare nuovamente la vetta della classifica. Infatti, la vittoria contro i capitolini permette ai partenopei di balzare nuovamente dinanzi a tutti.

Antonio Conte conosce l’importanza di tale vittoria, motivo per il quale con ogni probabilità si congratulerà con i suoi ragazzi. Le emozioni al Maradona sono davvero forti, ancor più grazie ai tifosi che intonano numerosi cori. Intanto, si apre il postpartita che avrà come protagonista proprio l’allenatore azzurro. Quest’ultimo, si è presentato dinanzi ai microfoni di Dazn per commentare il big match andato in scena a Fuorigrotta.

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando la partita tra Napoli e Roma terminata da pochi minuti. Gli azzurri hanno ottenuto l’ennesima vittoria dinanzi ai propri tifosi, riprendendosi così la vetta della classifica. Intanto, il tecnico ha analizzato la partita. Di seguito le sue parole.

“Quando la Roma si è messa a cinque noi dovevamo creare una superiorità in quella zona. La catena di destra con Politano, Anguissa e Di Lorenzo è abbastanza rodata. Abbiamo lavorato a lungo su alcune situazioni durante la settimana”.

Sulla partita: “Oggi la squadra mi è piaciuta davvero tanto. Abbiamo dominato la partita per lunga durata, anche se dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Negli ultimi minuti poi c’è stata molta apprensione, ma ciò è accaduto perché la Roma ha una squadra forte. Era una partita che volevamo vincere a tutti i costi”.

Sugli obiettivi: “I ragazzi sanno benissimo cosa voglio. Il Napoli è una squadra struttura a centrocampo, molto fisica e per questo dobbiamo rispettare alcune esigenze tattiche. Stiamo lavorando tanto su diversi punti di vista. Uno di questi è senza dubbio l’aspetto offensivo, motivo per il quale proviamo a creare sempre situazioni importanti. Anche oggi abbiamo dominato creando delle situazioni molto importanti in attacco”.

Su Lukaku: “Oggi è stato molto importante per lui fare gol. Un attaccante soffre se non segna, motivo per il quale le marcature permettono di sentirsi importanti. Io credo che la crescita della squadra passi anche dalla crescita dei singoli”.

Su McTominay: “Nel primo tempo ha faticato un po’. Non è mai riuscito ad entrare in area in modo molto pericoloso. Nella stessa posizione di campo sto provando anche Raspadori, il quale potrà dare ancor più qualità alla squadra”.

Sui subentrati: “Sono ragazzi che si impegnano sempre. Anche nella sfida odierna sono entrati con tanta voglia di fare bene e dimostrare”.

Sulle concorrenti: “Parliamo di squadre che lavorano da tanti anni con i propri tecnici. Inter e Atalanta hanno alle spalle un percorso importantissimo. Tutto ciò deve renderci ancor più orgogliosi, ma abbiamo ancora tanto da lavorare per raggiungere gli altri club più strutturati”.