Classifica corta? Il commento di Conte carica la squadra: parole da leader!

Napoli-Roma, tutto pronto per il Derby del Sole di scena al Diego Armando Maradona: a intervenire nel prepartita è Antonio Conte.

Allo Stadio Diego Armando Maradona si attende solo il calcio d’inizio della gara tra Napoli e Roma. Sfida di estrema importanza per la formazione partenopea, chiamata alla conquista dei tre punti per mantenere il primato in classifica. In caso di mancata vittoria, infatti, la formazione di Antonio Conte rinuncerebbe alla vetta: Inter, Atalanta e Fiorentina hanno momentaneamente scavalcato la compagine napoletana, scivolata in quarta posizione. Intanto, a pochi minuti di distanza dal calcio d’inizio sono arrivate le parole proprio del tecnico napoletano.

Napoli-Roma, Conte suona la carica: “Pronti a giocare questa partita”

Napoli–Roma avrà un valore importantissimo per il campionato degli azzurri. In caso di vittoria, infatti, i ragazzi di Antonio Conte invierebbero un chiaro e netto segnale a tutte le dirette rivali, manifestando prepotentemente la propria candidatura allo Scudetto. Intanto, a pochi minuti di distanza dal calcio d’inizio del big match è intervenuto proprio il mister azzurro. Di seguito le parole rilasciate a DAZN:

“Stiamo bene e siamo pronti a giocare questa partita. Roma? Mi aspetto un atteggiamento prudente, credo che abbiano degli ottimi giocatori in campo ed in panchina. Abbiamo grandissimo rispetto della Roma e di Ranieri. Vediamo alla fine chi ne uscirà contento. Vetta affollata? Per noi ogni partita deve rappresentare uno stimolo, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dovremmo mettere i paraocchi e pensare alla nostra corsa. Altri sono più avanti anche per una questione di tempo, lavoriamo per migliorare di partita in partita.

Lobotka? Ha accumulato una grande esperienza ed oggi è un giocatore già fatto. Gilmour ha 24 anni ed ha grandi potenzialità e lo ha dimostrato. Un vero ottimo acquisto”.

Lo stesso allenatore ha poi commentato, ai microfoni di DAZN, l’attuale rendimento di Amir Rrahmani, spesso accusato di rendere solo grazie alla presenza di un compagno di reparto affidabile:

“Rrahmani a prescindere da con chi gioca ha personalità, è maturo. A volte si danno giudizi sui singoli, ma la fase difensiva la fa tutta la squadra. Se si lasciano spazi coperti anche il più bravo sembra meno bravo. Se poi giochi con un giocatore bravo con Buongiorno… ha 24 anni e ampi margini di crescita”.

Adesso la parola passa direttamente al terreno di gioco, solo e unico giudice finale. I prossimi novanta minuti indicheranno il valore e la crescita momentanei della formazione allenata da Antonio Conte, chiamata a regalare la soddisfazione della vittoria dinnanzi al proprio pubblico.