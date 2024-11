Serie A, l’Atalanta batte il Parma e supera il Napoli: la nuova CLASSIFICA

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra essere inarrestabile: la compagine nerazzurra ha battuto il Parma per 3-1 e supera, seppur momentaneamente, il Napoli in classifica.

I primi tre anticipi del campionato della tredicesima giornata del campionato di Serie A danno uno scossone importante, seppur momentaneo, alla classifica del Napoli. Gli azzurri, contro la Roma, scenderanno consapevoli che dovranno inseguire sia l’Atalanta che l’Inter in classifica. Un successo facilissimo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno battuto con un sonoro 5-0 l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi. Risultato più contenuto ma altrettanto perentorio quello imposto dalla compagine allenata da Gian Piero Gasperini ai danni del Parma (1-3 il risultato finale in seguito al triplice fischio, avvenuto pochi minuti fa). Decisive le reti del solito Mateo Retegui, di Ederson e l’altro volto ormai noto ai fantallenatori come Ademola Lookman, mentre nulla è servito il gol dei padroni di casa siglato da Cancellieri.

Con questi risultati, l’Inter e l’Atalanta scavalcano il Napoli (fermo a 26 punti), entrambe a 28 punti. Al Napoli, ora, spetta una risposta, anche tenendo conto del pareggio tra il Milan e la Juventus, con le due squadre che, in caso di vittoria dei partenopei contro la squadra di Claudio Ranieri, potrebbero perdere terreno nei confronti della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.

Inter e Atalanta superano (momentaneamente) il Napoli: la nuova classifica di Serie A

I risultati positivi di Inter e Atalanta rispettivamente contro Hellas Verona e Parma di quest’oggi (entrambe ottenute fuori casa, ndr) impongono una reazione da parte del Napoli di Antonio Conte, che dovrà però avere la meglio sulla voglia di riscatto da parte di una Roma fortemente in difficoltà e più vicina alla zona retrocessione che alla vetta della classifica.

Per questo motivo, la sfida contro i capitolini assume un peso ancor più determinante, con gli azzurri che sperano di tornare alla vittoria davanti a un Diego Armando Maradona pronto a tornare raggiante come nelle migliori occasioni. Tale scenario, inoltre, sembra essere una sorta di crash test psicologico, per capire come la squadra partenopea reagirà a questo messaggio di sfida forte e chiaro da parte di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. In ogni caso, la lotta per il vertice si annuncia ormai molto serrata e aperta a molte squadre, ragion per cui ogni punto può fare la differenza e può risultare decisivo al termine della stagione in corso.