Napoli, nuovo affare dalla Turchia: colpo da 25 milioni

Il d.s. Giovanni Manna è pronto a trattare con la Turchia per un affare da 25 milioni di euro che rinforzerebbe il Napoli di Conte

Siamo solamente a novembre ma il Napoli si starebbe già proiettando sul mercato. Gli azzurri vogliono rimanere competitivi ai massimi livelli fino al termine della stagione e per farlo dovranno muoversi nel migliore dei modi già nel mercato di gennaio. Ma non solo, un occhio di riguardo bisognerà averlo anche per l’estate, nel tentativo di costruire una rosa ancora più forte ed in grado di tornare a vincere lo scudetto.

Antonio Conte ha ribadito più volte che l’obiettivo di quest’anno è tornare in Champions League, ma ritrovarsi in vetta alla classifica dopo 12 turni di campionato, ti impone delle riflessioni e fa sognare i tifosi. Da questo punto di vista, il club è consapevole che il lavoro da fare ancora tanto e per questo il d.s Giovanni Manna starebbe già lavorando per fornire i migliori rinforzi possibili sul campo.

Napoli, ipotesi Szymanski: le ultime dalla Turchia

Quella tra il Napoli e la Turchia è una tratta caldissima negli ultimi mesi. Solamente a settembre, gli azzurri sono riusciti a sistemare in prestito Victor Osimhen al Galatasaray e ora l’intenzione è quella di incassare la cifra più alta possibile con la sua cessione tra gennaio e l’estate, approfittando dell’ottimo rendimento del nigeriano. I partenopei, però, non si vorrebbero limitare a questo come affare.

Secondo quanto riferito dal portale turco Daily Sabah, il club del patron De Laurentiis avrebbe messo nel proprio mirino il trequartista Sebastian Szymanski. Classe 1999, compirà 26 anni a maggio e oggi milita nel Fenerbahce di Mourinho. Stando a quanto riportato dalla Turchia, il Napoli vorrebbe battere la concorrenza del Bayer Leverkusen, ma anche della Fiorentina.

Il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro, grazie anche al contratto che lo lega con il club turco fino al 2027. Quest’anno il polacco ha realizzato 1 gol e 3 assist in 19 partite, non iniziando nel migliore dei modi a livello realizzativo. Anche per questo il Napoli vorrebbe strapparlo per massimo 20 milioni di euro, tentando anche di capire meglio se possa sposarsi con il modulo di Antonio Conte.

Riflessioni che verranno fatte nei prossimi mesi e che toccheranno a Manna e agli scout del Napoli. Per il momento, si tratta solamente di un’ipotesi, ma che andrà percorsa soprattutto in caso di cessioni a gennaio o di rinforzi per la prossima estate.