Maradona, Napoli si mobilita per ricordare Diego: il programma degli eventi

Lunedì 25 novembre cade il quarto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. La città di Napoli è pronta a rendere omaggio al Pibe de Oro.

Sono giornate particolarmente toccanti per tutta Napoli, con il calcio che è un minimo comune denominatore alle varie emozioni che si stanno respirando in queste ore in città. Nella sfida di domani contro la Roma, il tifo presente al Maradona ricorderà Ciro Esposito, sostenitore azzurro che oggi, 22 novembre, avrebbe compiuto quarant’anni. Anche la mamma Antonella ha annunciato la sua presenza allo stadio Diego Armando Maradona, per assistere alla coreografia che prenderà vita a Fuorigrotta nel corso del match.

Pomeriggio che vedrà anche l’emozione nel ricordare un artista che ha dato tanto alla città, come Pino Daniele: nel pre match, sarà svelata la canzone inedita del re del blues, dal nome Again (qui per i dettagli). Non ci sono dubbi sul fatto che le note che riecheggeranno allo stadio Maradona saranno una carezza al cuore di tutti coloro che assisteranno dal vivo a questa iniziativa così commovente.

Senza dimenticare che tra poche ore, precisamente il 25 novembre, cadrà l’anniversario della prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, per cui in città sono previste diverse iniziative per ricordarlo.

Anniversario morte Maradona, tanti eventi a Napoli per omaggiarlo: le info

Napoli si prepara per ricordare il compianto Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre del 2020. A quattro anni dalla sua morte, la città continua a venerarlo come un simbolo che resterà sempre scolpito nel cuore dei napoletani, anche di quelli che non hanno vissuto in prima persona gli anni dell’era Maradona.

Il quarto anniversario delle morte Diego Armando Maradona verrà ricordato a Napoli con due appuntamenti che sono in programma nei prossimi giorni. Il primo è in programma nella giornata di domenica 24 novembre, dalle ore 12, all’Edenlandia, dal nome “Maraduno”, dove verrà allestito anche un set fotografico per tutti quei fan che hanno tatuato un simbolo della leggenda argentina sulla propria pella. Il secondo, quello di lunedì, è stato organizzato dalla Curva B, che invita tutti a portare una torcia alle 21 fuori dalla curva, per la commemorazione.

Appuntamento, quest’ultimo, che ormai è fisso e che ogni anno fa il giro delle tv di tutto il mondo, a dimostrazione di un legame – quello tra il Pibe de Oro e tutta la città partenopea – che resterà per sempre solido.