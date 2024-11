Napoli-Roma, Ciro Esposito sarà ricordato al Maradona: l’iniziativa svelata dalla mamma Antonella

Domenica ci sarà un grande omaggio a Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto nel 2014 in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, a Roma.

Al Diego Armando Maradona, domenica ci sarà una grandissima emozione. Da ormai dieci anni, la sfida tra Napoli e Roma è un’occasione per ricordare e mai dimenticare Ciro Esposito, il tifoso azzurro che fu ucciso prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, nel maggio del 2014, a Roma. In questi anni, tantissime sono state le iniziative per ricordarlo: l’ultima, in programma proprio nella sfida tra Napoli e Roma di domenica, 24 novembre.

La conferma arriva direttamente dalla madre del tifosi, Antonella Leardi, che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. “Mio figlio Ciro sarà ricordato al Maradona con una coreografia speciale”, ha svelato Leardi nel corso del suo intervento. La stessa madre sarà inoltre presente all’impianto di Fuorigrotta, per un omaggio che sarà carico di forte commozione.

Ciro Esposito, domenica l’omaggio in Curva: cosa succederà

Da giorni, si vocifera di una possibile iniziativa da parte della Curva B dedicata a Ciro Esposito, che nella giornata di sabato 23 novembre avrebbe compiuto quaranta anni. Ebbene sì: la conferma di un omaggio nei confronti del tifoso scomparso nel 2014 viene confermata dalla madre Antonella Leardi, che in questi anni si è battuta per un tifo meno violento e più pulito.

Di seguito, quanto svelato dalla madre nel corso dell’intervista in questione:

“All’inizio ho pensato che non fosse vero, conosco poco la logica degli stadi. Poi me l’ha spiegato l’altro mio figlio Pasquale. Sono felice perché ci saremo anche noi. Saremo proprio in curva B, abbiamo comprato i biglietti. Non vado quasi mai allo stadio, non mi piace e ovviamente mi fa male, ma farò un’eccezione per Napoli-Roma. Andrò col sorriso che è poi quello di Ciro. Mi fa piacere sapere che ci sarà lo stadio pieno proprio nel giorno dedicato a mio figlio che comunque viene ricordato sempre dalle curve prima di ogni gara. Ma domenica sarà speciale”.

Annunciato, inoltre, un vero e proprio Ciro Day, che si terrà a Scampia: