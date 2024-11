Ultim’ora su Napoli-Roma, omaggio speciale al Maradona per Pino Daniele: cosa succederà – VIDEO

In questi istanti è arrivato l’annuncio da parte della SSC Napoli in merito a un’iniziativa legata al match di domenica pomeriggio, allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Roma.

Dopo la sosta per le Nazionali, la terza di stagione, finalmente i tifosi del Napoli potranno rivedere in campo i propri beniamini con la maglia azzurra. I partenopei ripartono dal primo posto in classifica difeso in seguito al pareggio, a San Siro, contro l’Inter e la speranza, ora, è che si ritorni alla vittoria contro la Roma, prossima avversaria nella sfida in programma per domenica pomeriggio a Fuorigrotta. Magari, anche per dare un segnale molto forte alle altre pretendenti, nonostante la classifica sia talmente corta da lasciare spazio a ogni scenario, a partire da quello più imprevedibile.

L’importanza della partita contro i giallorossi, dunque, è sotto agli occhi di tutti, al di là del fatto che si tratta comunque di un match altamente simbolico per l’intera piazza, considerando gli avversari in questione. Ma non solo: la sfida si disputerà in un ambiente che in questi giorni avrà molte ricorrenze, come l’anniversario della morte di Diego Armando Maradona (25 novembre, ndr) e il quarantesimo anniversario del compleanno di Ciro Esposito (che avrebbe compiuti gli anni quest’oggi, ndr). Nel pomeriggio del Maradona, però, sarà ricordato anche un altro grande simbolo di Napoli, ossia Pino Daniele: un suo inedito sarà presentato ai tifosi prima del fischio d’inizio della sfida contro la Roma.

Napoli – Roma, grande attesa allo stadio Maradona: omaggio a Pino Daniele

Grande attesa in città per la sfida tra il Napoli e la Roma (il fischio d’inizio è in programma per domenica, alle ore 18:00), che si daranno battaglia – agonisticamente parlando – in una partita che è difatti una grande classica della Serie A.

Il match del Diego Armando Maradona, però, ha tanti altri motivi per essere seguita, tenendo conto anche di quello che è stato comunicato dalla SSC Napoli proprio in questi minuti.

“Domani Pino Daniele torna a casa. Allo Stadio Diego Armando Maradona verrà presentato in anteprima assoluta l’inedito “Again” in uscita Venerdì 29 Novembre”.

Una notizia che in questi istanti sta facendo emozionare tutti i tifosi, tantissimi, che accorreranno allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida contro la Roma. Ci sono pochi dubbi sul fatto che tale evento sarà una gran botta di emozione per tutti i napoletani presenti sugli spalti.