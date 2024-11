Umberto Chiariello su X: “Ad oggi trattasi di notizia infondata. Tengo a precisare 6 cose”

Il giornalista Umberto Chiariello fa chiarezza sulla fake news che starebbe circolando attorno all’ambiente Napoli

Riparte il campionato, si riaccendono le stelle, ma anche le polemiche. Attorno al Napoli da diverse ore circola una notizia su un titolarissimo, di cui anche Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato.

Infatti, Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato che Alex Meret sia oggetto di interesse dell’Inter di Marotta. Per Chiariello, invece, è “una fake news certificata”. E nella giornata odierna, il giornalista di Radio CRC ha spiegato per filo e per segno i motivi per cui il portierone azzurro ad oggi non si muoverà dal club partenopeo. Inoltre, in questo post su X ha lanciato anche una frecciatina al collega De Maggio.

Meret all’Inter, Chiariello precisa: “Ho prove scritte, i protagonisti smentiscono”

Nel pomeriggio azzurro post conferenza di Antonio Conte, Umberto Chiariello dà uno scossone e sorprende tutti i suoi numerosi follower con un post polemico. Innanzitutto, fa sapere che il collega Valter De Maggio sarebbe pronto a presentare diffida nei suoi confronti per la smentita sulla notizia di Meret “ritenuta lesiva della sua reputazione”.

Il giornalista della radio partner della SSC Napoli ha proseguito stilando un elenco di 6 punti: “Prima cosa, la mia è una semplice smentita derivante da tante richieste ricevute di chiarimenti sul fatto specifico, motivo per cui sono intervenuto”. Poi prosegue facendo chiarezza sulle fonti: “Non sono tenuto a rivelare le mie fonti, ma che si sappia che ho PROVE SCRITTE e CERTE che coinvolgono i PRINCIPALI PROTAGONISTI DELLA VICENDA che smentiscono recisamente la presunta notizia”.

E sulle fonti chiarisce: “3 punto, qualora si volesse andare davanti ad un giudice, sono pronto a mostrare i messaggi INEQUIVOCABILMENTE“. Poi fa riferimento a Valter De Maggio e l’eventuale diffida: “Non intendevo ledere la credibilità e la professionalità del sig. De Maggio con cui in tanti anni non ho mai avuto motivi di scontro o litigio ed ognuno di noi ha sempre fatto il suo lavoro in rapporti di cordialità pur non avendo frequentazioni comuni”. I due si conoscono e addirittura Chiariello avrebbe conferito al collega un premio in una circostanza.

In merito alla notizia apparsa su Meret che Marotta vorrebbe portare all’Inter, ribadisco che AD OGGI trattasi di notizia infondata.

Poiché l’autore della notizia, il sig. Walter De Maggio di Radio Kiss Kiss, mi diffida tramite avvocato di risponderne davanti all’autorità… — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) November 22, 2024

Al quinto punto, poi, la lezione di giornalismo: “Le smentite sono all’ordine del giorno e non per questo sono lesive, altrimenti staremmo sempre in tribunale”. Come ultimo punto, poi, Chiariello fa riferimento ad una vecchia gaffe: “sono l’autore della bufala “Cavani all’Hotel Vesuvio”, passata alla storia, e quindi sono l’ultimo che può farsi maestro sul lavoro degli altri.

Augurando al sig. De Maggio buon lavoro, e ribadendo che non c’è nulla di personale, confermo la smentita della presunta notizia in questione su Meret e che se vogliono le prove sono pronto ad esibirle davanti a qualsiasi autorità adita. Conviene? Io qua sto…”.