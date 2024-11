Meret, Chiariello non ha dubbi: “Peggiore in campo”, poi lancia un ‘sospetto’

Alex Meret è al centro delle critiche dopo il gol subito su tiro di Hakan Calhanoglu nel corso della sfida di domenica sera tra l’Inter e il Napoli: a parlarne è stato il giornalista Umberto Chiariello.

Il giorno dopo Inter – Napoli, diverse sono le polemiche che stanno caratterizzando il dibattito attorno alla sfida di San Siro, che si è conclusa con un risultato di 1-1. Tra i tempi più dibattuti, c’è sicuramente quello relativo ad Alex Meret: l’estremo difensore non è apparso impeccabile in occasione del tiro di Hakan Calhanoglu, complice anche una marcatura difensiva non perfetta da parte di Billy Gilmour.

A parlarne è stato il giornalista Umberto Chiariello, noto estimatore del portiere azzurro ma che non si sottrae nel sottolineare l’errore da parte sua, il secondo consecutivo dopo l’incertezza palesata sul gol incassato da Ademola Lookman nell’ultima sfida casalinga contro l’Atalanta.

Inter Napoli, Chiariello su Meret: “Non è che l’infortunio lo sta condizionando?”

Alex Meret torna a far parlare di sé, in seguito al gol incassato da Hakan Calhanoglu nella sfida contro l’Inter. Il portiere del Napoli, in queste ore, è stato molto criticato e il giornalista Umberto Chiariello lancia anche un interrogativo su quella che potrebbe essere anche la risposta dell’estremo difensore all’infortunio patito di recente, che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa un mese, in favore di Elia Caprile.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal giornalista a Canale 21: