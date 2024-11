“Stadio Maradona inadeguato”, la straziante lettera di un tifoso con disabilità

Spunta una lettera dura e riflessiva di un noto tifoso napoletano in carrozzina, che evidenzia una realtà a molti sconosciuta: lo stadio Maradona ha barriere architettoniche.

Lo stadio Maradona nuovamente al centro di discussioni, ma questa volta non scoppia la polemica tra il Comune e il Napoli. Da tempo Aurelio De Laurentiis ha in mente di acquisire la proprietà dell’impianto di Fuorigrotta, attualmente solo concesso alla società azzurra. Ma non sarebbe mai partita la trattativa tra il sindaco e il presidente.

In questo caso, però, a porre l’attenzione sullo stadio ci pensa il tifoso Ferdinando, attore di teatro e appassionatissimo dei colori azzurri. In una lettera diffusa a mezzo stampa, il 24enne spiega innanzitutto di essersi innamorato del Napoli quando il club navigava tra Serie C e Serie B. Inizialmente, da bambino, è riuscito anche ad entrare nell’impianto, ma col passare degli anni è stato sempre più difficile entrare allo stadio in carrozzina, sebbene oggi ci sia un settore dedicato.

Ferdinando, infatti, sostiene nella lettera che gli è impossibile andare a seguire il Napoli in casa per “problemi strutturali dell’impianto” e lo “Stadio Maradona è inadeguato per chi ha problemi motori“. Non una pedana, non un ascensore o un elevatore che permetterebbe ai sostenitori azzurri con disabilità di raggiungere il posto a sedere in un settore. “Vero che per il settore a noi dedicato sono stati fatti ottimi passi avanti (aumento dei posti) ma siamo tremendamente lontani dal trattamento di pari dignità sociale”, scrive il ragazzo.

Stadio Maradona non adeguato per disabili: la lettera al Napoli e al Comune

Nella lunga lettera, Ferdinando spiega che vorrebbe avere la libertà di scegliere il posto desiderato, di esser trattato come qualsiasi altro tifoso. Una disabilità motoria non può e non deve creare distinzioni.

Poi lancia anche una provocazione, chiedendo lumi sul perché sia stato permesso di far entrare allo stadio petardi e altri materiali pirotecnici pericolosi in occasione di Napoli-Palermo di Coppa Italia, mentre non si riescono a trovare soluzioni per consentire a tutti, ma davvero tutti, di guardare la propria squadra del cuore.

Infine, l’appello al sindaco e al presidente De Laurentiis: “Si parla tanto di inclusione, di diritti, di civiltà… E poi dietro a tutte queste belle parole si dimenticano che esistono le persone e i fatti concreti. Serve un cambio culturale radicale – poi chiude – De Laurentiis parla di New… Era che sia una New Era davvero per tutti”.

Di seguito la lettera del tifoso: