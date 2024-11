Mercato Napoli, Ismajli e non solo: il colpo dall’Empoli può essere doppio

La società partenopea è pronta a regalare il doppio colpo ad Antonio Conte, nel mirino i due giocatori dell’Empoli.

Giorni importanti per il Napoli, pronto a imbastire nuove trattative in vista del mercato di gennaio. Gli azzurri necessitano rinforzare la propria rosa e, in particolare, il reparto arretrato. Quest’ultimo, infatti, non offre eccessive garanzie nei sostituti, motivo per il quale il club napoletano sia intenzionato a suonare la carica per Ardian Ismajli. Il centrale dell’Empoli vive un ottimo momento, attirando l’attenzione di diverse big del campionato. Attenzione, però, perché il classe ’96 non è l’unico tesserato dei toscani che Manna sta provando a regalare ad Antonio Conte: nel mirino c’è anche il talentuoso centrocampista offensivo.

Mercato Napoli, pronto l’assalto all’Empoli: piacciono Ismajli e Fazzini

Il Napoli ha messo gli occhi su Ardian Ismajli, ma soprattutto su Jacopo Fazzini. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, gli azzurri potrebbero effettuare un tentativo per ingaggiare già da gennaio il difensore albanese, nonostante la scadenza di contratto con i toscani nel 2025. Discorso differente per il classe 2003 gradito da Conte, con ogni probabilità corteggiato durante la finestra estiva di mercato. Di seguito quanto riferito dal quotidiano sul doppio affare:

“Pare davvero che Manna si sia mosso in anticipo e con grande scaltrezza per Ardian Ismajli. Motivo per cui, visto che c’è l’ampia disponibilità del manager del difensore centrale al trasferimento al Napoli, non è escluso che già nella sessione invernale De Laurentiis possa offrire una specie di ‘liquidazione’ all’Empoli per portarlo a Napoli già tra due mesi”.

“Con l’Empoli presto potrebbe essere ripreso un altro discorso, avviato ad agosto e interrotto per mancanza di tempo: il 21enne Jacopo Fazzini piace tanto a Conte e quindi la trattativa, prima o poi, sarà riavviata”.

Una maxi operazione non inedita, considerati i numerosi affari di mercato tra le due società. L’arrivo di Ismajli nella sessione di gennaio permetterebbe di contare su un’affidabile riserva del reparto arretrato, rimasto incompleto. Quello di Fazzini, invece, sarebbe un grande colpo da parte del club di De Laurentiis. Le doti del giovane trequartista sono evidenti e Napoli gli permetterebbe di crescere e esaltarsi, mostrando tutto il proprio potenziale.

Le prossime settimane giocheranno un ruolo fondamentale nella definizione delle trattative, in particolar modo per il centrale albanese. A lui, la possibilità di difendere i colori di un top club per la prima volta in carriera.