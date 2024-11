Napoli, arriva il maglione per Natale: costo e dove acquistarlo

Il Napoli presenta il maglione natalizio 2024: un regalo perfetto per vivere le feste con l’inconfondibile stile azzurro

Il Natale è ormai alle porte e con esso arriva una delle tradizioni più attese dai tifosi della SSC Napoli: il lancio del maglione natalizio. Anche per il 2024, il club azzurro non delude le aspettative, proponendo un capo che unisce stile, passione sportiva e il calore delle festività. Sui canali social della società, il maglione è stato presentato con lo slogan: “Riscaldate le vostre vacanze! Scopri il nostro Christmas Jumper”.

Il maglione “SSC Napoli Natale 2024” si distingue per il suo stile unico, che mescola elementi classici natalizi con dettagli calcistici. La tonalità di azzurro è arricchita da un elaborato motivo jacquard. Fiocchi di neve bianchi, piccoli palloni da calcio e alberi di Natale si alternano in un pattern che cattura immediatamente l’attenzione. A impreziosire il capo, spiccano i loghi della SSC Napoli e di EA7, il partner tecnico ufficiale del club, posizionati strategicamente per garantire eleganza e riconoscibilità.

Il nuovo capo natalizio SSC Napoli è l’ennesimo simbolo di appartenenza: indossarlo, infatti, significa condividere con amici e famiglia l’amore per la squadra del cuore, anche durante le festività. Un piccolo gesto per rendere ancora più speciale un periodo che, come il calcio, unisce grandi e piccoli sotto un’unica passione.

Quanto costa e dove trovarlo

Il maglione è in vendita al prezzo di 69 euro, una cifra che lo rende accessibile alla maggior parte dei tifosi e ideale come regalo natalizio. Per acquistarlo, i tifosi azzurri possono rivolgersi al sito ufficiale del club, dove è disponibile una sezione dedicata al merchandising, oppure recarsi nei negozi autorizzati. Tra questi, figura La Mania Del Calcio in corso Vittorio Emanuele 716, a Napoli, un punto di riferimento per chi cerca prodotti ufficiali della SSC Napoli.

La SSC Napoli dimostra ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e al legame con i propri tifosi, proponendo capi d’abbigliamento che coniugano stile, tradizione e innovazione. Da quando è in collaborazione con EA7, il marchio di Armani, ogni maglia e ogni collezione diventa simbolica e mai banale, rimarcando il senso di appartenenza che da sempre vive nei cuori dei tifosi partenopei. Oggi più che mai l’attenzione al mondo dell’abbigliamento è fondamentale, il Napoli sta rispettando le le aspettative di una fanbase sempre più internazionale.