Maratona Scudetto, Conte ha un grande vantaggio: perché il Napoli può crederci

Il Napoli di Conte potrebbe davvero credere allo Scudetto grazie ad un importante vantaggio nei confronti delle inseguitrici: di cosa si tratta

I tifosi sono liberi di sognare, mentre la squadra dovrà continuare a lavorare con i piedi per terra per sperare di raggiungere realmente un obiettivo che, dopo il decimo posto della scorsa stagione, sembra ancora lontano. Il Napoli è in testa alla classifica dopo 12 giornate. Ha 1 punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio e 2 sulla Juventus. Ha superato indenne le trasferte a San Siro (sia con i rossoneri che con i nerazzurri) e anche quella allo Stadium. Ossa rotte in casa contro la Dea e i biancocelesti all’orizzonte.

Sono trascorse 3 soste per le nazionali, ma fino alla prossima, quella di marzo, il cammino è enorme. Bisognerà superare l’ultimo mese d’autunno e poi un inverno ricco di ostacoli, partite difficili, imprevisti e colpi di scena. Nel mezzo ci sarà anche il mercato di riparazione, che potrebbe cambiare l’aspetto di diversi club. Se tra 4 mesi il Napoli sarà ancora in piena corsa, allora potrà davvero credere nel quarto titolo.

Napoli, fino a 10 partite in meno degli avversari: il vantaggio di Conte

Lo si era detto anche prima dell’inizio della stagione: il Napoli avrà il vantaggio di non giocare le coppe europee. Un aspetto che non andrà sottovalutato fino alla fine dell’anno, soprattutto da qui al sopracitato marzo. Questo perché Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono impegnate in Champions League, mentre Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League.

Tutte le inseguitrici degli azzurri hanno impegni internazionali che toglieranno energie, metteranno più a rischio infortunio i giocatori e costringeranno gli allenatori a del turnover. La Gazzetta dello Sport apre anche ad un caso limite ma possibile: una delle quattro squadre di Champions potrebbero giocare addirittura 29 partite nello stesso periodo. Questo si verificherebbe se ottenesse la qualificazione alla finale della Supercoppa italiana, il superamento degli ottavi di Coppa Italia e il raggiungimento del turno successivo di Champions League attraverso i playoff.

L’Inter potrebbe evitare le fatiche di Champions per via del suo attuale posizionamento in classifica, mentre è più probabile che alle altre tre squadre (almeno una di queste) tocchi questo destino. Il Milan, da qui alla sosta di marzo, potrebbe giocare addirittura 30 partite, per via del recupero contro il Bologna.

Fino alla sosta, il Napoli giocherà altre 17 gare di campionato e almeno una di Coppa Italia (si spera due). Le altre squadre invece avranno anche altre 8 sfide di Champions (4 rimanenti + 4 eventuali di playoff), più una (o due in caso di finale) di Supercoppa Italiana. Praticamente quasi il doppio delle partite degli azzurri, che dovranno quindi approfittare di questi mesi per cercare di distanziarsi dagli avversari e provare a prendere distacco in testa alla classifica.