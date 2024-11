SSC Napoli, adesso è ufficiale: buone notizie per Conte

La notizia è arrivata in queste ore attraverso una nota ufficiale: ottime notizie per Antonio Conte in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri.

Il Napoli si prepara a scendere nuovamente in campo. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra azzurra si prepara ad affrontare la Roma in un match tutt’altro che semplice da gestire. Per gli azzurri arriva l’occasione di dimenticare prontamente la sconfitta con l’Atalanta e provare a dare manforte al pareggio di San Siro contro l’Inter, mentre in casa Roma c’è la speranza di poter subito rialzare la testa con l’arrivo di Claudio Ranieri e l’ennesima svolta che la dirigenza ha provato a dare in una stagione davvero complessa.

Dopo la sosta non è facile rimettere insieme i cocci e trovarsi pronti per il campionato, ed ecco perchè Antonio Conte dovrà preparare al meglio la partita. In queste ore rientreranno i vari calciatori dalle nazionali, e nel frattempo c’è apprensione per la situazione di McTominay: in questo caso, come confermato da Sky Sport, lo scozzese non dovrebbe avere problemi particolare dopo la partita contro la Polonia. Contro la Roma ci sarà.

Napoli, arriva la notizia ed il comunicato ufficiale

Il tempo non è tanto, Conte è ben consapevole di questo aspetto. Ed ecco perchè il rientro dei nazionali in tempi relativamente brevi potrebbe essere davvero importante. Proprio in questo senso, in queste ore è arrivata la notizia che di sicuro farà felice l’allenatore degli azzurri.

Come comunicato dallo stesso club attraverso una nota ufficiale, nella giornata di oggi sono rientrati Billy Gilmour e Scott McTominay: i due calciatori hanno fatto capolino a Castel Volturno, e saranno dunque elementi importanti da sfruttare in vista della sfida di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri.