“Come Trapattoni”, il commento sul Napoli spiazza tutti: la sentenza

Arriva una descrizione inusuale per il Napoli attuale, Antonio Conte rimane interdetto e riflette sull’accurato giudizio.

Sono sorte parecchie polemiche negli ultimi tempi sullo stile di gioco adottato da Antonio Conte al Napoli, è chiaro che alle pendici del Vesuvio negli ultimi anni è andato in scena un gioco totalmente differente da quello riproposto dal tecnico leccese in carriera. L’importante rimane vincere e per ora i partenopei sotto la gestione dell’allenatore ex Juve e Inter lo stanno facendo, si vedrà proseguendo lungo il cammino.

Tutto si può dire del coach azzurro tranne che non sia un vincente, uno che esorta sempre i suoi calciatori a dare il massimo… come dei veri e propri soldati in battaglia. Sta riuscendo a tirare fuori il meglio da tutti, sono iniziati i commenti sul calcio di Conte. In particolare è stato paragonato al calcio di un tempo, quello di Trapattoni.

“Con l’attuale Napoli siamo tornati al calcio di Trapattoni”, l’analisi di Enrico Fedele

In occasione di Napoli-Roma ha avuto modo di dire la sua il direttore sportivo Enrico Fedele, quest’ultimo è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Ha parlato sia del match che attende gli azzurri al Diego Armando Maradona che di Antonio Conte come allenatore, paragonandolo a Trapattoni in qualche modo.

“ Ranieri è un ottimo allenatore ma non può fare miracoli. Se gli azzurri non sbagliano in modo clamoroso vinceranno. La Roma è una squadra costruita male, perché la società ha speso soldi in ruoli in cui aveva già dei calciatori. Sarà una partita più importante per loro o per il Napoli? La Roma avrà qualche stimolo in più, i giocatori vorranno dimostrare che la posizione attuale non è colpa loro.

Tuttavia, ripeto, sulla carta non c’è partita. Con l’attuale Napoli siamo tornati al calcio di Trapattoni, per non citare Allegri, quello tanto vituperato… Il calcio italiano è questo.

L‘intelligenza di Conte è stata quella di cambiare immediatamente mentalità e modo di gioco.

Il Napoli è la sola squadra italiana ad avere otto giocatori oltre il metro e ottanta: è un aspetto che incide.

Magari chi andrà allo stadio potrà storcere il muso, ma così vedrà un Napoli

‘trapattoniano’ riuscire finalmente a vincere. Il Napoli porterà a casa il risultato. La Roma verrà a fare il catenaccio? No, perché non ha la squadra per farlo. Il catenaccio non la fanno gli allenatori, ma i calciatori: servono gli interpreti adatti. Tutti ne parlano in maniera sprezzante, parlando di ‘catenaccio come se fosse un non-gioco; è un gioco all’italiana, invece: proprio come quello del Napoli, che si difende in cinque abbassando Politano.

Il Napoli ha bisogno di due cose: di coprirsi e che Lukaku giochi titolare. Sarà una partita in discesa: pensiamo già a Torino-Napoli! La Roma è una squadra costruita male, perché la società ha speso soldi in ruoli in cui aveva già dei calciatori: Baldanzi e Soulé sono doppioni”.