Calciomercato Napoli, Manna prepara un colpo da novanta: arriva dal Real Madrid!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società starebbe già lavorando in vista di gennaio.

In casa Napoli si respira molto entusiasmo per l’inizio di stagione. Quest’ultimo, è stato fin qui da incorniciare ed ha permesso alla squadra di guadagnare il primo posto in classifica. Infatti, ad oggi, gli azzurri sono in vetta alla Serie A e non intendono affatto mollare la presa. Il merito è in parte di Antonio Conte, il quale ha saputo dare subito al gruppo i propri concetti, lasciando poco spazio alla disattenzione. Non a caso, quello che emerge dai partenopei è una compattezza importante, la quale permette a tutti di esprimersi al meglio. Ovviamente, anche i colpi messi a segno in estate da Aurelio De Laurentiis sono stati una chiave importante per realizzare tutto ciò.

Il Napoli, durante l’ultima sessione di calciomercato si è reso protagonista grazie ad alcuni colpi internazionali. Quest’ultimi, hanno contribuito ad aumentare il valore della rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico è infatti molto felice dei suoi ragazzi, ma non sono da escludere nuovi colpi. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe nata una nuova ipotesi ideata dal DS Manna e non solo. Il club campano potrebbe infatti tornare su un vecchio obiettivo.

Mercato Napoli, torna di moda Arda Guler: l’ipotesi

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe pensando di intervenire durante la prossima sessione per mettere a segno alcuni nuovi colpi. Come riportato da “Calciomercato.com” una delle opportunità potrebbe essere rappresentata dal nome di Arda Guler, vecchio obiettivo del club azzurro. Il talento turco non sta trovando parecchio spazio al Real Madrid, motivo per il quale è possibile ipotizzare una cessione in prestito.

Nelle ultime settimane, il nome del fantasista è stato accostato nuovamente al Napoli. Naturalmente, l’affare risulta essere molto complesso a causa delle diverse società sulle tracce del calciatore. Infatti, nella lista dei club interessati è presente il Milan e in modo particolare l’Arsenal che starebbe studiando la giusta tattica per mettere le mani sul classe 2005.

Oltre a ciò, tanto dipenderà anche dalla volontà del Real Madrid. Infatti, prima di procedere verso un interesse concreto bisognerà capire se la società spagnola sia disposta o meno a vendere il giocatore a titolo temporaneo. Intanto, il mercato di gennaio si avvicina e potrebbe tornare in Italia una dei talenti più cristallini del calcio europeo. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti in merito alla questione.