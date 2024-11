Addio Napoli, accordo raggiunto con il Barcellona: si attende solo l’annuncio

Gli azzurri molto probabilmente non lo avranno in squadra la prossima stagione, il giocatore ha scelto il Barcellona.

Il Napoli proverà a sfruttare le occasioni che il calciomercato le porrà davanti, Antonio Conte è particolarmente attentato a queste tipologie di operazioni. Gli azzurri vogliono rafforzare la propria rosa e potrebbero farlo già nella prossima finestra di calciomercato, quella invernale. Per ora i partenopei comandano la classifica di Serie A e la speranza è che possa rimanere così per parecchio tempo.

La società ha fatto degli sforzi economici significativi in questa stagione, da non sottovalutare. Il prossimo passo sarà quello di poter fornire al tecnico una rosa di 11 giocatori che meritano di percepire quel tipo di stipendio. Gli azzurri hanno ritrovato in Jonathan Tah le caratteristiche ideali per divenire un nuovo calciatore del Napoli ma il Barcellona pare essersi mosso meglio, il tedesco potrebbe scegliere i blaugrana a breve.

Bomba dalla Spagna, Barça vicino a Tah: Napoli beffato

Jonathan Tah rimane un obiettivo del Napoli, stando a quanto riportato dal noto giornalista tedesco Florian Plettenberg, il calciatore non rinnoverà il suo contratto con il Bayer Leverkusen e andrà a scadenza. A gennaio potrebbe essere preso per una cifra quasi irrisoria ma il piano era di prenderlo da svincolato. Pensiero che ha accomunato anche il Bayern Monaco e l’Inter, assieme al Real Madrid e il Barcellona.

Stando a quanto riportato dal chiringuito: “ Il Barcellona è in trattativa avanzata per ingaggiare Jonathan Tah a parametro 0 nella prossima estate, prima del Real Madrid”.

C’è la possibilità che Xabi Alonso cambi panchina e vada dai Blancos nella prossima stagione, la notizia potrebbe far cambiare idea a Tah che rimarrebbe col suo tecnico col quale è nato uno splendido feeling. Difficile sapere già cosa succederà ma per ora l’Inter è chiamata al miracolo per convincere Tah.

Non è mai stato un segreto che Jonathan Tah fosse molto apprezzato dal Barcellona, in particolare da Hansi Flick. Ora però si entra nel concreto, si attende di intavolare una trattativa a breve. Anche se la posizione nella difesa centrale appare attualmente sicura nella squadra blaugrana, il club sta lavorando attivamente per rafforzare la propria rosa per il futuro. I blaugrana stanno andando benissimo in stagione e vogliono gettare le basi per il futuro.

All’età di 28 anni, il centrale tedesco è pronto per il definitivo salto di qualità in un top club europeo.