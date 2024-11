McTominay in campo contro la Roma? Manca ancora l’ok, quando arriverà il verdetto

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di Scott McTominay: il centrocampista del Napoli è rientrato non al meglio dagli impegni con la sua Scozia.

Questa terza sosta di stagione per la Nazionali sta giungendo al termine, con il Napoli che al rientro in campionato affronterà la nuova Roma di Claudio Ranieri. Una sfida che può dare ulteriori indicazioni in merito alle ambizioni Tricolori per la squadra di Antonio Conte, che in queste ore sta riaccogliendo tutti quei calciatori (tredici in totale) impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni. Dalla Scozia, sono tornati nelle scorse ore sia Billy Gilmour (qui per leggere le sue parole dal ritiro della Scozia, riportate quest’oggi da Tuttosport) che Scott McTominay. L’ex Manchester United, in particolare, tiene con il fiato sospeso Conte e tutti i tifosi, visto che non è apparso al meglio delle condizioni per un piccolo problema al piede.

I primi rilevamenti fatti a Castel Volturno parlano di un problema non particolarmente grave, ma manca difatti l’ultimo ok prima di avere la certezza che il numero 8 azzurro sarà a disposizione per la sfida contro i capitolini. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che quest’oggi il calciatore forzerà ulteriormente per capire se il problema è definitivamente superato. Una sorta di test a pochi giorni dalla sfida del Diego Armando Maradona contro la Roma, che dirà di più sulle condizioni dello scozzese su cui, però, regna comunque un certo ottimismo da parte dello staff di Conte.

News SSC Napoli, novità su McTominay: “Succederà oggi a Castel Volturno”

Scott McTominay sarà in campo regolarmente per la grande sfida tra il suo Napoli e la Roma? La sensazione è che non ci saranno particolari problemi, ma quest’oggi potrebbe arrivare un ulteriore via libera da Castel Volturno, dove gli uomini di Conte lavorano per il ritorno in campo, in Serie A.

Di seguito, quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni dell’ex Manchester United:

“Scott McTominay sta bene e cresce l’ottimismo per vederlo in campo domenica contro la Roma. Lo scozzese aveva lasciato il campo lunedì sera zoppicante, ma non si è trattato di un problema alla caviglia come inizialmente sembrava, ma di un fastidio alla pianta del piede. Il giocatore ieri ha anticipato il rientro in Italia per farsi visitare, ma già nelle prime ore post Polonia-Scozia aveva rassicurato il Napoli sulle sue condizioni. E gli esami hanno escluso problemi, derubricando il tutto a un fastidio. Oggi si allenerà con il gruppo e forzerà un po’ per capire se il problema è superato. Ma c’è ottimismo“.

Nelle prossime ore, dunque, dovrebbe arrivare l’ok definitivo per la presenza di McTominay contro la Roma, sfida che anche da un punto di vista storico non può essere mai banale.