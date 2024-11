Gilmour: “Scudetto? Un sogno, ma è ancora presto”, poi le parole bellissime su Conte

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua Scozia: a riportare la sua intervista è l’edizione odierna di Tuttosport.

In casa Napoli è grande attesa per il ritorno in campo, dopo la terza sosta di stagione per gli impegni delle Nazionali: ad attendere gli azzurri è il big match di campionato contro la Roma. Il fischio d’inizio del match è previsto per domenica, allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18:00, ma la piazza non vede l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini, così come dimostrato dai dati sui biglietti venduti, che parlano di uno stadio effettivamente quasi tutto esaurito.

I tifosi azzurri si aspettano il ritorno, dal primo minuto, di Stanislav Lobotka, che nelle prossime ore tornerà a Napoli dopo la vittoria della sua Slovacchia contro l’Estonia (qui per tutti i dettagli). Il centrocampista ex Celta Vigo è reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori circa un mese e ora, dopo i primi minuti giocati nella seconda frazione di gioco contro l’Inter, è pronto a riprendersi il suo posto, occupato per queste settimane da Billy Gilmour. L’ex Brighton, nelle scorse, ha parlato dal ritiro della sua Scozia, parlando di Antonio Conte ma anche di quello che è il sogno Scudetto.

News SSC Napoli, parla Gilmour dal ritiro della Scozia

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, ha rilasciato un’intervista dal ritiro della Scozia, rappresentativa che lo vede impiegato insieme al suo compagno di squadra, Scott McTominay (che è rientrato con un problema fisico, per fortuna di Conte, non rilevante).

Nel corso del suo intervento, l’ex Brighton si è concentrato su quelle che possono essere le speranze Scudetto della compagine azzurra. Di seguito, le parole riportate dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Lo Scudetto? Diciamo che è ancora molto presto, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Se sogno di vincere il campionato con il Napoli? Certo, è un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara, è ancora presto”.

Gilmour, inoltre, ha avuto modo di fare un accenno anche ad Antonio Conte, sottolineando come sia bello lavorare con un top allenatore come lui. Infine, il calciatore ha parlato anche di Piotr Zielinski, ex giocatore del Napoli (oggi all’Inter), che ha affrontato nella sfida di lunedì, 18 novembre.