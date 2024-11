“Ci sono stati contatti”: Futuro Kvara in bilico, arriva il retroscena dalla Spagna

Il futuro di Kvaratskhelia resta uno dei temi caldi di casa Napoli: in queste ore sono arrivate le ultime proprio dalla Spagna.

Resta al centro del chiacchiericcio mediatico il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, cosi come ormai da mesi. Il futuro del georgiano è uno degli argomenti di discussione che stanno animando la piazza partenopea ormai da tempo. Da un lato c’è il calciatore che aspetta un riconoscimento economico ormai da tempo, dall’altra parte il Napoli che ha in mente una proposta che, però, non si avvicina a quelle che sono le richieste del calciatore.

A queste condizioni, come ormai noto, l’affare non si chiude. Nelle scorse settimane si è parlato di un incontro tra dirigenza ed entourage, con le parti che si sarebbero di fatto avvicinate e dimostrate l’interesse di arrivare a chiudere l’affare. Al tempo stesso, però, c’è stato anche in questi giorni l’inserimento del Barcellona, almeno stando a quanto riportato dalla Spagna.

Futuro Kvara, le ultime ed i contatti col Barcellona

Il quotidiano Sport lo ha detto chiaramente: il Barcellona ha messo in lista Kvaratskhelia: Flick lo ha individuato come elemento ideale per migliorare la rosa blaugrana e nei prossimi mesi potrebbe esserci l’assalto definitivo. Certo, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar andare facilmente il numero 77 azzurro, servirà una proposta congrua a quelle che sono le aspettative del club partenopeo.

Al tempo stesso, come riportato in queste ore ancora da Sport, ci sarebbero stati i primi contatti tra l’entourage del calciatore ed Barcellona stesso, nell’intento di capire se c’è l’effettiva volontà del club blaugrana di investire su Kvara. Ad oggi dalla Spagna sono sicuri del fatto che la trattativa per il rinnovo del calciatore sia su una salita ripida, e proprio per questo il Barcellona potrebbe sfruttare l’occasione.