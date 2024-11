Non solo McTominay, anche Lukaku osservato speciale: cosa trapela in vista della Roma

A tenere banco in casa Napoli non sono solo le condizioni di Scott McTominay, uscito non al meglio nel corso dell’ultima partita con la sua Scozia. Arrivano novità anche su Lukaku.

Scott McTominay e Romelu Lukaku saranno disponibili per la prossima partita di campionato del Napoli, contro la Roma? In queste ore, le condizioni dei due calciatori (non al meglio, al rientro a Castel Volturno) sono state particolarmente tenute sott’occhio da parte dello staff di Antonio Conte, che nelle scorse ore attende il ritorno dei restanti Nazionali.

Dopo le novità arrivate in merito allo scozzese (qui le ultime novità), in questi minuti arrivano novità circa le condizioni anche di Lukaku. Stando a quanto si apprende dal giornalista Ciro Troise, il belga ha lavorato tranquillamente con il resto della squadra. Un’ottima notizia per Antonio Conte, che potrà contare sul suo centravanti titolare per il big match dello stadio Diego Armando Maradona, in programma per domenica prossima, contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Match, il medesimo, che può dare sicuramente ulteriori indicazioni in merito alle speranze tricolori della squadra azzurra, dopo un ciclo di grandi sfide che ha messo a dura prova la squadra napoletana.

News SSC Napoli, Lukaku in gruppo: conferme anche su McTominay

Romelu Lukaku e Scott McTominay non dovrebbero avere particolari problemi a essere disponibili per la prossima sfida del campionato di Serie A tra il Napoli e la Roma (fischio d’inizio in programma per domenica, alle ore 18:00).

Di seguito, quanto svelato da Ciro Troise sul suo profilo X:

“Lukaku oggi ha lavorato regolarmente in gruppo, McTominay é uscito solo per precauzione avendo avvertito un problema alla pianta del piede sinistro, non dovrebbero esserci problemi per Napoli-Roma”.

Conferme che faranno ovviamente piacere ad Antonio Conte, oltre che a tutti i tifosi. Nei prossimi giorni, continuerà il lavoro a Castel Volturno per presentarsi nel migliore dei modi a una sfida che, in riva al golfo partenopeo, non è mai banale, considerando quella che è la storia del testa a testa tra le due compagini in questione.

Ora, la speranza è che il resto dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali ritorni in buone condizioni, per fare in modo che il Napoli si presenti alla sfida del Maradona contro i giallorossi senza particolari problemi legati all’infermeria. Non un dettaglio secondario, considerando gli allarmi scattati in queste ore su McTominay e Lukaku, poi fortunatamente rientrati.