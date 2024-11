Infortunio McTominay, svelate le sue condizioni: ecco gli ultimi aggiornamenti

In queste ultime ore sono arrivate delle importantissime notizie che riguardano un big del Napoli: McTominay

Il Napoli, dopo la sosta di metà novembre, cercherà di difendere il proprio primato domenica prossima contro la Roma. Al Maradona, infatti, verrà la squadra guidata da Claudio Ranieri, che da circa un settimana ha sostituito Ivan Juric sulla panchina giallorossa.

Proprio quest’ultimo motivo, la gara contro la Roma porta con sé altre difficoltà per il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, proprio in questi ultimissimi minuti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento per la squadra agli ordini del tecnico pugliese.

Napoli, non preoccupano le condizioni di McTominay: le ultime sullo scozzese

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, per Scott McTominay non dovrebbe essere nulla di grave. Il centrocampista, uscito in maniera anticipata dal match di ieri tra la sua Scozia e la Polonia, ci sarà nel match di domenica contro la Roma di Ranieri.

Il problema alla caviglia sorto ieri sera, dunque, non è così grave da far saltare allo scozzese la partita contro la squadra giallorossa. Lo stess staff sanitario del Napoli ha già tranquillato Conte sulle condizioni di McTominay.