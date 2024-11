“Vice Lukaku? Il Napoli ha bisogno di uno come lui”: spunta il nome in diretta

Si cerca un nome in grado di interpretare al meglio il ruolo di vice Lukaku. Oggi è arrivata una nuova sentenza in diretta, spuntato il nome.

Il Napoli potrebbe muoversi sul mercato nella prossima sessione invernale. Dinamiche che andranno sicuramente verificate con il passare delle settimane, ma è molto probabile che Giovanni Manna va a mettere le mani lì dove si può migliorare e supportare Antonio Conte.

Certo, il direttore sportivo del Napoli starà già lavorando già per la prossima estate. Il ruolo di centravanti resta un discorso aperto, soprattutto perchè molti ad oggi non si fidano del rendimento di Lukaku avuto fino a questo momento.

I numeri del bomber belga resta dalla sua parte, ma anche per il futuro è chiaro che servirà andare a mettere le mani un giocatore che possa dare garanzie al Napoli anche nel lungo termine. In questo, c’è un nome che è emerso anche oggi in diretta radiofonica e che a questo punto potrebbe concretamente fare al caso del Napoli.

Napoli, il vice Lukaku: arriva il nome di Cannella

Beppe Cannella, agente e direttore sportivo, ha parlato proprio dei temi di casa Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Mercato? Il Napoli è concentrato a valutare anche i calciatori in rosa, penso a Ngonge: ora sta trovando spazio e si potrebbe pensare di tenerlo, a scapito per esempio di Raspadori che non sta trovando minuti. Sono dinamiche normali all’interno di una rosa”, ha detto Cannella.

Poi la domanda riguardante il centravanti ed un potenziale vice Lukaku: “Il Napoli ha bisogno di uno come Bonny per esempio, o quanto meno un’alternativa ben vagliata da Conte”, la risposta di Cannella che, dunque, va a seguire la teoria proposta da molti secondo la quale l’attaccante del Parma sarebbe un elemento ideale per la rosa azzurra.