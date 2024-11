Sinner, gli chiedono della statuina a San Gregorio Armeno: la risposta è imperdibile – VIDEO

Esilarante siparietto con protagonista il campione italiano Jannik Sinner: il commento sulla statuina napoletana fa il giro della rete.

Domenica indimenticabile per lo sport italiano, che si gode la vittoria alle ATP Finals del marziano Jannik Sinner. Il tennista italiano ha scritto l’ennesima memorabile pagina di storia, facendo impazzire tutti i supporters. Poche ore dopo il trionfo, il campione si è lasciato andare a una imperdibile risposta sulla statuina a lui dedicata nelle piccole botteghe di San Gregorio Armeno, a Napoli: le immagini sono imperdibili.

Spopola la statuina di Sinner a San Gregorio Armeno, il tennista: “Non vedevo l’ora!”

Jannik Sinner, dopo aver conquistato l’ennesimo traguardo della propria carriera, è intervenuto a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda sul NOVE. Il conduttore ha regalato un divertente siparietto che coinvolge la città di Napoli, in particolar modo San Gregorio Armeno – celebre per le sue statuine raffiguranti diversi personaggi. “Sei la statuina del presepe di San Gregorio Armeno più presente quest’anno, lo sai?”, gli ha chiesto Fazio. “Non vedevo l’ora! (ride, ndr)”, la risposta da parte del fuoriclasse italiano.

Un simpatico momento che ha strappato un sorriso al popolo napoletano e non solo. L’onnipresente Sinner conquista i cuori di tutti.