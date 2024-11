Napoli vs Juve, ci risiamo: la mossa di Giuntoli indispettisce Conte

Cristiano Giuntoli contro il Napoli: ci risiamo. All’orizzonte un nuovo possibile duello di mercato tra il dirigente della Juve e la sua ex squadra.

Il campo, fino a ora, profila una situazione molto equilibrata: per la lotta al vertice, in Serie A, sarà una vera e propria battaglia tra più compagini. Il Napoli, a un terzo del campionato, guarda tutti dall’alto, ma le zone nobili della classifica indica una lotta per la vittoria del Tricolore che rischia di essere aperta a molte squadre. Tra di esse, spunta anche la Juventus, al momento unica squadra ancora imbattuta tra le venti del campionato italiano.

I bianconeri, malgrado da Torino continuino a nascondersi, possono sicuramente dire la propria per la vittoria del campionato, anche se gli infortuni gravi recenti rischiano di complicare e non poco la situazione per Thiago Motta. A tal riguardo, ecco che le esigenze da parte di Juve e Napoli nel rinforzare il reparto difensivo possono entrare in qualche modo in conflitto. L’uomo mercato della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, avrebbe messo gli occhi su Patrick Dorgu, calciatore molto stimato da Antonio Conte e per cui il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe fare un tentativo in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche la Juve su Dorgu: le ultime da Lecce

La Juventus è pronta a inserirsi tra il Napoli e il Lecce per l’esterno Patrick Dorgu? Secondo quanto svelato da pianetalecce.it, Cristiano Giuntoli starebbe monitorando con attenzione il calciatore di proprietà del club salentino, in seguito ai numerosi infortuni che stanno condizionando i piani del tecnico Thiago Motta.

La medesima fonte, inoltre, fa luce su quella che è la valutazione che il Lecce potrebbe fare del suo cartellino. Di seguito, quanto reso noto:

“Giuntoli conosce il nome di Dorgu perché è da mesi presente nel database bianconero. C’è di più: il classe 2004 è un vero pallino del dirigente bianconero che già nella passata stagione aveva provato a portarlo alla Juve. L’anno scorso il nazionale danese giocava da terzino sinistro e aveva una valutazione da circa 20 milioni di euro, ora le cose sono cambiate. (…) Patrick oggi vale sui 35 milioni di euro e ha buon mercato anche in Premier League”.

La concorrenza, dunque, si arricchisce di un’altra pretendente, anche se il gesto di Antonio Conte nei suoi confronti in occasione di Napoli – Lecce continua a far sognare tutti i tifosi.