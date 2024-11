Napoli, a gennaio un nuovo difensore: svelati i tre nomi

A gennaio arriverà un nuovo difensore centrale, ne è sicuro il giornalista Valter De Maggio: svelati i tre profili su cui lavora Manna

Il direttore sportivo del club azzurro è a lavoro per migliorare la rosa e presto potrebbe chiudere un’affare in entrata. Secondo il giornalista Valter De Maggio, il Napoli acquisterà “un difensore centrale” per il mercato di gennaio.

Tra i partenti ci sarebbe Juan Jesus. E per un calciatore destinato ad uscire, la formazione partenopea dovrà chiaramente accogliere un nuovo profilo. Al momento tante voci, ma nel corso della trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli sono stati svelati tre profili che interessano il direttore sportivo Giovanni Manna.

Paganini rivela i tre difensori seguiti dal Napoli

Mentre la squadra e i tifosi si godono il primato in classifica in campionato, la dirigenza azzurra lavora incessantemente per il futuro del club. Antonio Conte ha tra gli obiettivi quello di aumentare il livello della rosa, rendendo ogni ruolo coperto con due comprimari. Se un giocatore dovesse avere un mal di pancia – per usare le sue parole – dev’esserci un altro pronto a subentrare. Insomma, il mister vuole che ci sia competizione all’interno della rosa.

In questo momento, tra i ruoli in cui forse manca un po’ di sana competizione, c’è il reparto difensivo. In particolare, il gap tra i centrali titolari e le secondo linee è abbastanza ampio. La coppia Rrahmani-Buongiorno è molto affidabile, tra le migliori di questo campionato. Rafa Marin e Juan Jesus, invece, faticano a trovare minutaggio.

In quest’ottica, il giornalista Paolo Paganini fa tre nomi per il futuro centrale del Napoli che arriverà nel mercato di gennaio: “Kiwior ha una particolarità. Allo Spezia, Thiago Motta l’ha reinventato come mediano davanti alla difesa. Nella nazionale polacca invece gioca centrale di difesa. Può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale o centrocampista. Si tratta di un profilo molto utile per il gioco di Conte”. Attualmente, il giocatore è di proprietà dell’Arsenal ma gioca molto poco. Potrebbe diventare un’occasione per Manna.

Ma il ds del Napoli lavora anche su altre due piste: “C’è il discorso Dragusin, il discorso Bijol – sottolinea il giornalista Rai a Radio Kiss Kiss Napoli – Credo che gli Azzurri abbiano la forza contrattuale e tranquillità per scegliere il difensore giusto per gennaio”.