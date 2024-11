Anguissa, sorpresa nel rinnovo: la decisione sicura del Napoli

Frank Anguissa potrebbe presto rinnovare il contratto con il Napoli e non si esclude una sorpresa all’interno del nuovo accordo con il Napoli

Ormai sembra storia fatta: Anguissa firmerà prestissimo un nuovo accordo con il Napoli. L’attuale contratto del centrocampista africano è in scadenza nell’estate del 2025, ma al suo interno è presente un’opzione di rinnovo automatico di 1 anno, più la possibilità di aggiungere un’altra stagione ancora per la permanenza in azzurro. Un accordo fino al 2027 che blinderebbe il giocatore che ha appena compiuto 29 anni.

Il suo arrivo al Napoli era stato colto con un po’ di scetticismo e, per alcuni tifosi, anche sana ignoranza. Non tutti sapevano chi fosse e come giocasse Anguissa. Fino a quel momento la sua carriera aveva vissuto diversi alti e bassi ed era difficile pronosticare che sarebbe diventato un perno cruciale nell’annata scudetto e un punto di riferimento inamovibile anche per Antonio Conte.

Anguissa verso il rinnovo: la scelta del Napoli

Invece Zambo si è presto trasformato in uno dei fari del centrocampo azzurro. Al suo fianco c’è Stanislav Lobotka, anche lui fresco di rinnovo e, Barcellona permettendo, destinato a chiudere la sua carriera ad alti livelli al Napoli. Quest’anno si è aggiunto McTominay, legato da un contratto per i prossimi 4 anni e con tante partite ancora da giocare in maglia azzurra per farsi amare dai tifosi. In estate è arrivato anche Gilmour, il più giovane tra i tre e con un contratto addirittura fino al 2029. Infine Folorunsho, sempre al centro di voci di mercato, ma fin qui confermato in rosa.

Il centrocampo del Napoli è in ottime mani, o dovremmo dire in ottimi piedi. Proprio per questo, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza starebbe valutando delle novità nel rinnovo contrattuale di Anguissa. Non è previsto solo un adeguamento economico che potrebbe portarlo a percepire 3 milioni di euro a stagione, ma si fa sempre più largo l’ipotesi di far firmare al camerunense un accordo fino al 2028.

L’aggiunta di un altro anno all’interno dell’accordo tra le parti, equivarrebbe ad una dimostrazione di grande fiducia da parte del Napoli nei confronti del proprio centrocampista, che è pronto a ricambiare tale fiducia. Anguissa diventerebbe una bandiera a tutti gli effetti, essendo arrivato in azzurro nel 2021. Un legame che potrebbe durare ben 7 anni, portandolo di fatti a chiudere la propria carriera ad alti livelli all’ombra del Vesuvio. Le parti sono pronte a chiudere l’accordo.