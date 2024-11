News SSC Napoli, ULTIM’ORA su Lobotka: c’entra l’infortunio

La notizia dell’ultim’ora sul centrocampista slovacco tiene tutti col fiato sospeso, possibile il rientro anticipato: svelato il motivo.

Ultimi match per i calciatori del Napoli impegnati con le nazionali di appartenenza. A partire da questa sera, gli italiani della formazione partenopea termineranno il proprio incarico con la Nazionale, tornando a disposizione di mister Antonio Conte. In seguito al rientro anticipato da parte di Romelu Lukaku, fermato da un problema al ginocchio, anche Stanislav Lobotka potrebbe abbandonare anzitempo il ritiro con la propria selezione. La società azzurra è a colloquio con la federazione slovacca nel tentativo di ottenere il ‘permesso’, ore fondamentali: svelato il motivo della possibile assenza contro l’Estonia.

News Napoli, Lobotka rientra in anticipo? La richiesta degli azzurri alla Slovacchia

Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro, potrebbe rientrare anzitempo dal ritiro con la Slovacchia. Secondo quanto riferito dalla redazione de Il Mattino il club napoletano starebbe lavorando per evitare l’impiego dell’ex Celta Vigo nella gara di domani, scongiurando un ulteriore problema fisico dopo il recente rientro dall’infortunio muscolare – accusato proprio durante l’ultima sosta nazionali. Di seguito quanto parzialmente evidenziato sulla notizia dell’ultim’ora:

“Da ieri sono stati febbrili i messaggi tra il Napoli e i vertici della nazionale slovacca: perché la squadra di Hamsik è sicura del secondo posto nel girone e non ha possibilità di arrivare prima. Dunque, la gara di domani sera con l’Estonia non vale nulla. Le diplomazie sono al lavoro per provare ad anticipare il suo rientro, ma male che vada Calzona dovrebbe tenerlo al riparo da ulteriori rischi di ricaduta”.

“La prudenza, dunque, è necessaria: ma Ciccio Calzona, dopo le critiche per l’impiego contro l’Azebaijian di Lobotka, seguirà la strada di non rischiarlo. D’altronde, pure la diagnosi clinica che il club azzurro ha inviato ai sanitari di Bratislava: due gare in 4 giorni, per Lobotka, sarebbero un pericolo altissimo”.

Il giocatore azzurro, dunque, potrebbe ritornare in anticipo alla corte di Antonio Conte. In caso contrario, sarebbe da escludere un massiccio impiego del campione azzurro. Il club partenopeo conta di recuperare la miglior condizione fisica di Stanislav Lobotka, pedina essenziale nello scacchiere napoletano. Il big match alla Roma di Ranieri è alle porte e il giocatore slovacco dovrebbe ritornare a vestire una maglia da titolare, dopo il lungo stop. Le prossime ore offriranno maggiori indicazioni sugli sviluppi della vicenda, ma in casa Napoli è scongiurata l’ipotesi di un importante impiego. In caso contrario, si rischia l’apertura di un caso diplomatico.