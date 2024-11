“Rigorino in Inter-Napoli?”: arriva anche la risposta di Spalletti

Anche Luciano Spalletti ha commentato l’episodio del rigore concesso all’Inter durante la partita giocata ieri a San Siro contro il Napoli di Conte.

Tiene banco in queste ore il caso del calcio di rigore concesso all’Inter durante la sfida di ieri sera contro il Napoli. Un caso da moviola che ha anche scatenato l’ira di Antonio Conte, intervenuto nel post partita sia su DAZN che in conferenza stampa, andando a puntare il dito contro l’utilizzo del VAR e l’eccessiva discrezionalità legata al protocollo.

I tifosi si sono scatenati in queste ore sui social, proprio per andare a commentare quanto accaduto in quel di San Siro. Ma anche tra gli addetti ai lavori di parla tanto di quanto accaduto, ed è stato chiesto un parere anche a Luciano Spalletti.

Inter-Napoli, il caso del ‘rigorino’ e la risposta di Spalletti

Luciano Spalletti nella giornata di oggi è di fatto entrato nella Hall of Fame del calcio italiano. Oggi a Coverciano l’ex allenatore del Napoli è stato celebrato nella cerimonia che ha consacrato il suo ingresso nella Galleria delle celebrità del calcio italiano.

Lo stesso commissario tecnico della nazionale ha risposto proprio in merito al ‘rigorino’ (cosi definito nella stessa domanda, ndr) e sul calcio attuale. “Tutto ha una evoluzione nella vita, per cui ora siamo arrivati a questo punto. Ma bisogna fare attenzione ai messaggi che si mandano…“, ha detto il ct dell’Italia.

“Quando si abbassa il livello del contatto, del contrasto per fare dei falli, poi per i calciatori fa giurisprudenza e diventa facile di far credere che siano successi episodi clamorosi, e invece non lo sono. Ci sono episodi che riducono ad una prigione il direttore di gara, se non stanno attenti!”, ha ancora detto Spalletti.