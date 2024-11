Rafa Marin, dalla Spagna sono sicuri: decisione definitiva sul ritorno al Real

In questi giorni si è parlato dell’ipotesi di un possibile ritorno al Real Madrid per il difensore della SSC Napoli, Rafa Marin: l’annuncio su tale scenario non lascia dubbi.

Il Napoli continua a prepararsi in questi giorni al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della prossima sfida del campionato di Serie A, in programma contro la Roma. Il tutto, non appena sarà terminata la terza sosta di stagione per le Nazionali: sono ben tredici gli assenti per la squadra di Antonio Conte, che nella giornata di giovedì si è allenata con la Puteolana (qui per i dettagli).

Tra gli assenti a causa dei vari impegni con le Nazionali, c’è anche Rafa Marin, chiamato dalla Spagna Under 21. In questi giorni, però, a far discutere sono state le voci circa un possibile ritorno dello spagnolo al Real Madrid, club da cui il club del presidente Aurelio De Laurentiis lo ha prelevato nella scorsa estate. Da ricordare, infatti, che i Blancos detengono una recompra sul giocatore, che varia in base ai criteri messi nero su bianco da parte delle due società in sede di accordo per la cessione del cartellino. Il giornalista Mirko Calemme, giornalista di AS, però, sembra spegnere tale pista per il difensore.

Calciomercato Napoli, Calemme svela la decisione del Real Madrid su Rafa Marin

Rafa Marin dovrebbe restare a Napoli: questa è la decisione che dovrebbe essere scaturita in seguito alla decisione da parte del Real Madrid di puntare su altri piani, svelata dal giornalista Mirko Calemme ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Il Real Madrid su Rafa Marin? Loro non interverranno a gennaio, punteranno su due canterani. C’è grande serenità ed al momento non mi risulta che partirà. L’entourage sapeva che sarebbe stato necessario un periodo di ambientamento e che lo spazio sarebbe stato poco”.

Salvo sorprese, il Real Madrid – che per gennaio è a caccia di un difensore centrale – non punterà sul ritorno alla base di Rafa Marin, che intanto avrà la mission di conquistare la fiducia da parte del suo tecnico all’ombra del Vesuvio, Antonio Conte. Una notizia, la medesima, che sembra spegnere gli insistenti rumors di mercato delle ultime ore, data la necessità dei Blancos di prelevare un nuovo calciatore per il reparto difensivo a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti, chiamato a tirare il meglio dai due giocatori canterani su cui il Real punterà.