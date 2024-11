Napoli-Roma, infortunio in Nazionale: a rischio il match del Maradona

Un giocatore di una Nazionale potrebbe saltare la prossima gara tra il Napoli di Conte e la Roma di Ranieri.

In questi giorni, di fatto, la luce dei riflettori dei media è tutta per le varie nazionali, ma bisogna dire che il campionato di Serie A non è mai messo da parte. Anche perché quest’anno c’è un equilibrio che non si vedeva da tantissimo tempo.

Basti pensare che il Napoli di Conte è sì primo in classifica, ma con un solo punto su ben quattro squadre (Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio). Mentre la Juve di Thiago Motta è sesta a due punti. Proprio per questo motivo, di fatto, la gara del Maradona contro la Roma è davvero fondamentale per il prosieguo della stagione azzurra. Tuttavia, prima di questo match, bisogna segnalare la notizia di un giocatore che si è infortunato durante il ritiro con la sua Nazionale.

Roma, Baldanzi può saltare la gara con il Napoli: problema muscolare per lui

La FIGC, di fatto, ha comunicato che Tommaso Baldanzi è rientrato a Roma, vista la sua indisponibilità per il match contro l’Ucraina. Il centrocampista giallorosso, infatti, è rimasto in panchina per tutta la durata dell’amichevole di ieri tra l’Italia Under 21 e la Francia a causa di un risentimento muscolare.

Le condizioni di Tommaso Baldanzi, dunque, saranno monitorate nei prossimi giorni. Ma la presenza dell’ex Empoli contro il Napoli è messa in dubbio.