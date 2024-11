Kvaratskhelia gioca 90 minuti e sfiora l’eurogol: la Georgia si salva in extremis

La Georgia si salva solo nel recupero grazie ad un immenso Mamardashvili che compie una doppia parata prodigiosa: Kvara gioca tutta la partita

Il popolo georgiano sogna. Dopo la conquista del posto all’Europeo, la Georgia può ancora salire in Lega A di Nations League senza passare dai playoff. Un risultato che sarebbe eccezionale. Oggi aveva un mezzo match point contro l’Ucraina.

La formazione gialloblu è riuscita a sbloccare il punteggio grazie all’autorete di Kvirkvelia sin dalle prime battute del match. La Batumi Arena ha accompagnato i padroni di casa per tutto il primo tempo, spingendoli al pareggio che avrebbe riportato la Georgia in alto in classifica, sopra all’Ucraina. Ma solo nel secondo tempo la squadra di Sagnol è riuscita a siglare l’1-1 con Mikautadze. Nel finale, dopo il 90esimo, Mamardashvili salva tutto con due parate di fila e neutralizza il contropiede avversario.

Khvicha Kvaratskhelia ha disputato 90 minuti, andando alla conclusione per sei volte. Ha cercato il gol disperatamente e ha sfiorato anche una rete pazzesca, con un tiro a giro a rientrare con il destro, che però si è stampato sul palo. Ormai, come per Insigne, sta diventando il suo marchio di fabbrica. Dunque, la Georgia è ferma a 7 punti, due sopra all’Ucraina. La Repubblica Ceca (7 punti) deve disputare l’incontro con l’Albania (6). Il prossimo incontro per Kvaratskhelia sarà decisivo: il 19 novembre ci sarà la trasferta in Repubblica Ceca per il passaggio del turno. La scalata in Lega A di Nations League è ancora possibile.