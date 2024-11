“Kvaratskhelia non è la prima scelta del Barcellona”: sospiro di sollievo per il Napoli!

Sono ore calde per Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno azzurro è finito nel mirino del Barcellona in vista dei prossimi mesi.

La stagione del Napoli è partita davvero alla grande, e il merito è di Antonio Conte ma non solo. Il neo allenatore azzurro ha saputo ridare entusiasmo alla squadra, permettendo così ai diversi calciatori di tornare ad esprimere le proprie potenzialità. Uno degli uomini che ha beneficiato dell’arrivo del tecnico salentino è stato senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista grazie a gol e assist messi già a referto. Il georgiano, da sempre, vanta un’importanza assoluta in casa Napoli, motivo per il quale il futuro è ad oggi un tasto dolente.

Da diverse settimane, il calciatore e la società stanno lavorando al rinnovo contrattuale che però fatica ad arrivare. Infatti, sarebbe presente ancora grossa distanza tra domanda e offerta. Il club ha presentato un rinnovo a ben sei milioni di euro a stagione, mentre l’entourage ne chiede 8. Il tutto, quindi, sta ovviamente complicando i piani di Aurelio De Laurentiis e del DS Manna. Non a caso, alcune big starebbero monitorando la situazione. Al momento, in pole ci sarebbe il Barcellona che però avrebbe nel mirino due giocatori che militano attualmente in Serie A.

Il Barcellona ha scelto Leao: Kvaratskhelia è solo l’alternativa

La stagione sta per entrare nel vivo, ma intanto i diversi club sono già focalizzati sul mercato. Quest’ultimo si aprirà il 2 gennaio, ma ovviamente i colpi più importanti verranno messi a segno in estate. Tra i calciatori nel mirino delle grandi società è presente anche Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato dal quotidiano catalano “Sport” il georgiano non sarebbe però la prima scelta della società. Quest’ultima, vorrebbe puntare in modo concreto su Rafael Leao visti i rapporti sempre più tesi con il Milan.

L’esterno rossonero ha una clausola da ben 175 milioni di euro, ma il club lombardo potrebbe decidere di ascoltare offerte diverse. Qualora l’affare dovesse saltare, il Barcellona lavorerebbe al piano B e quindi all’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. La società spagnola monitorerà con attenzione la situazione legata al rinnovo, sperando magari in un epilogo “poco felice” per il Napoli.

Naturalmente, in caso di cessione del georgiano sarà necessario trovare un accordo con il presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, non farà sconti a nessuno e con ogni probabilità vorrà incassare una grossa somma di denaro. Quindi, è doveroso sottolineare che il futuro del giocatore è in bilico, ma a fare la differenza sarà proprio la volontà del protagonista.