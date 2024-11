Cessione al ribasso in casa Napoli: la valutazione del cartellino complica i piani del club!

In casa Napoli sono giorni molto importanti per il futuro. Il club è chiamato a scegliere il futuro di un noto giocatore nei prossimi mesi.

Il Napoli ha portato dei cambiamenti molto importanti alla rosa. Oltre all’avvento di Antonio Conte in panchina, la società ha salutato diversi big che hanno contribuito a fare la storia del club. Questa stagione la musica è ben diversa, con la squadra che è tornata a lottare all’apice della Serie A assieme a Inter, Juventus e non solo. Oltre alla questione legata al campo, la dirigenza partenopea dovrà però risolvere delle situazioni molto delicata. Infatti, tra il mercato estivo e quello invernale, bisognerà prendere decisione cruciali in vista del futuro.

Tra i temi più caldi c’è sicuramente la situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, ad oggi veste la maglia del Galatasaray dove è tornato a brillare con ben otto gol in nove presenze in tutte le competizioni. Il valore del giocatore continua ad essere indiscutibile, ma le cifre richieste dal Napoli in passato sono ormai un miraggio. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà “costretto” ad adeguarsi al nuovo prezzo del cartellino. Di seguito il possibile scenario sul futuro del nigeriano.

Beffa in arrivo per il Napoli: il valore di Osimhen è calato!

Victor Osimhen si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo con la maglia del Napoli. Alla Corte del Vesuvio ha brillato e l’ha fatto a suon di gol e giocate che hanno permesso alla squadra di raggiungere lo scudetto nella stagione 2022-2023. Poi, però, qualcosa si è rotto e il rapporto piano piano si è deteriorato. Ad oggi, il nigeriano è in prestito al Galatasaray dove ha raggiunto nuovamente la brillantezza mentale e fisica. Non a caso, nei prossimi mesi il Napoli dovrà occuparsi della sua cessione a titolo definitivo.

I 130 milioni di euro richiesti dal club campano in estate sono ormai un lontano miraggio. Infatti, la clausola rescissoria avrà un valore di 81 milioni di euro a gennaio, mentre scenderà a 75 milioni in estate. Naturalmente si tratta di una beffa importante per Aurelio De Laurentiis e l’intera dirigenza che sperava di incassare una cifra maggiore.

Oltre a ciò, un altro “pericolo” potrebbe essere rappresentato dal contratto in scadenza. Infatti, in estate il nigeriano avrà solo un altro anno di contatto e i possibili acquirenti potrebbero chiedere un ulteriore sconto. Ovviamente, prima di procedere alla cessione a titolo definitivo sarà necessario assecondare le richieste del presidente De Laurentiis e dello stesso calciatore.