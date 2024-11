Rinnovo UFFICIALE Napoli, c’è l’annuncio in diretta: avete saputo?

L’annuncio in diretta sorprende i tifosi partenopei, il club azzurro ha deciso: esercitata l’opzione per il rinnovo di contratto.

Giorni di sosta per il Napoli, atteso in campo la prossima settimana nella super sfida alla Roma di Ranieri. La pausa dedicata alle nazionali, tuttavia, rappresenta un’occasione fondamentale per la società, impegnata in faccende di mercato e non solo. Sono settimane importanti per l’imminente sessione di calciomercato invernale, la dirigenza è pronta a regalare innesti super ad Antonio Conte. Intanto, arrivano novità in merito a uno dei due ritiri precampionato del Napoli: rinnovato il contratto con Castel Di Sangro!

News SSC Napoli, il sindaco Caruso annuncia: “Rinnovo fino al 2031”

Il Napoli proseguirà il proprio soggiorno estivo precampionato a Castel Di Sangro, in Abruzzo. Questo l’annuncio da parte del sindaco Angelo Caruso, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha ufficializzato la decisione presa dalla società partenopea. Di seguito quanto evidenziato in presa diretta:

“Il Napoli ha già esercitato l’opzione per i prossimi sette anni, cioè un anno ancora di contratto e poi il rinnovo per altri sei. Lo staff di Conte ci ha rilasciato delle congratulazioni in maniera molto disinvolta. Le nostre strutture sono rinomate e loro hanno potuto constatarlo”.

Queste le parole del primo cittadino di Castel Di Sangro. La notizia è stata ben accolta dalla tifoseria azzurra, sempre presente in grandi quantità durante la seconda parte di preparazione in Abruzzo – la prima ha luogo a Dimaro.

Prosegue l’intenzione da parte del club, dunque, di non concedersi a tournée oltreoceano. Una decisione in netta controtendenza, sono sempre di più le società che mirano al guadagno e non concedono ai propri supporters l’opportunità di entrare in contatto con i propri beniamini.

La risposta dei tifosi napoletani è sempre stata convincente, i numeri sono in evidente crescita. Estate dopo estate, stagione dopo stagione, aumenta il numero di sostenitori che sceglie di soggiornare a Dimaro Folgarida o a Castel Di Sangro, divenute delle vere e proprie zone di ritrovo durante la stagione estiva. L’annuncio ufficiale svelato dal sindaco Caruso ha senz’altro trovato la gioia e approvazione da parte del popolo di fede partenopea, pronto a dimostrare ulteriormente il proprio supporto. Una mossa, quella del Napoli, che troverà risvolti nei risultati ottenuti stagionalmente: l’apertura di un ciclo di vittorie aumenterebbe i proventi e l’entusiasmo, creando un benevolo circolo vizioso.