News SSC Napoli, salterà la prossima partita: notizia dell’ultim’ora dalla Nazionale

Adesso è ufficiale, il giocatore azzurro non prenderà parte al prossimo impegno con la propria nazionale: svelato il motivo.

Il Napoli è in attesa dell’arrivo dei calciatori impegnati con le nazionali di appartenenza. Antonio Conte dovrà pazientare ancora un po’ per il ritrovo di gran parte dei calciatori a disposizione. L’obiettivo del tecnico leccese è preparare la complessa sfida alla Roma nel miglior modo possibile. Attenzione, però, perché è in arrivo una notizia che farà sorridere l’allenatore dei partenopei: uno dei titolarissimi del Napoli, in campo questa sera con la propria nazionale, salterà il prossimo incontro. Possibile rientro anticipato, dunque, per il pupillo del tecnico.

Notizie Napoli calcio, Rrahmani salta la Lituania: in arrivo la squalifica

Amir Rramhani, centrale di difesa del Napoli, salterà la prossima sfida del suo Kosovo contro la Lituania, in programma il prossimo lunedì. L’ex difensore dell’Hellas Verona è stato infatti ammonito durante il recente match alla Romania, sospeso per decisione del Kosovo che ha abbandonato anzitempo il campo in seguito ad alcuni cori offensivi rifilati dai tifosi rumeni. Il cartellino giallo che farà scattare la squalifica per somma di ammonizioni. Un’importante notizia, dunque, per il centrale kosovaro che potrebbe rientrare anticipatamente alla corte di Antonio Conte.

Il direttore di gara non ha esitato mostrando il cartellino negli ultimissimi minuti della sfida di Nations League, conclusasi sul risultato di 0-0. In campo, questa sera, anche Scott McTominay e Billy Gilmour con la propria Scozia. Più di 90′ minuti di gioco per i due centrocampisti azzurri, che hanno disputato l’intera sfida alla Croazia. Serata molto importante per il Napoli, con i primi impegni dei propri calciatori giunti al termine.

I prossimi giorni lasceranno spazio a nuovi match. La speranza della società partenopea è contare sulla piena disponibilità fisica di tutti i tesserati impegnati nella difesa della propria nazione. Volontà spesso calpestata da numerosi infortuni di natura muscolare e non solo, come dimostrato dal recente stop accusato da Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, guidato dall’ex Francesco Calzona, in seguito all’infortunio rimediato durante l’ultima sosta è ritornato a disposizione di Conte solo per la trasferta di San Siro. Lo stesso Lobotka è adesso impegnato con la propria selezione, decisione che non è stata gradita dalla società azzurra, così come emerso nei giorni scorsi.

La squalifica a cui andrà incontro Amir Rrahmani, dunque, è indubbiamente ben accolta da parte del club napoletano che spera di poter contare anzitempo sul difensore. Al kosovaro – insieme ovviamente ad Alessandro Buongiorno – spetterà il compito di limitare le sortite offensive della Roma di Dybala e compagni.