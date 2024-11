Mercato Napoli, quattro super colpi nel mirino: svelati anche i nomi

Svelati in diretta quattro colpi possibili per la SSC Napoli, tra la prossime sessione di calciomercato di gennaio e quella di fine stagione, nella prossima estate.

Quali saranno i prossimi colpi del Napoli sul mercato? L’interrogativo dei tifosi, in vista di gennaio, è ormai ricorrente, visto che il campionato ora in pausa a causa della terza sosta di stagione per gli impegni delle varie Nazionali. In particolare, la piazza si interroga su come l’organico a disposizione di Antonio Conte possa essere ulteriormente migliorato, dopo una sessione estiva di calciomercato caratterizzata da diversi colpi, anche altisonanti.

È lecito aspettarsi che, a gennaio, il lavoro sarà molto oculato, con profili comunque utili eventualmente a puntellare le varie opzioni. Il reparto che sarà osservato è quello difensivo: a tal riguardo, sono stati fatti molti nomi, anche se al momento manca un vero e proprio candidato numero uno a rinforzare il pacchetto dei centrali di difesa partenopea. A cercare di fare chiarezza è il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio che, nel corso della trasmissione Radio Goal, si è soffermato su possibili quattro nomi su cui si possono accendere i riflettori da parte del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna. Oltre alla difesa, la medesima fonte torna a parlare anche del possibile assalto degli azzurri per Bonny del Parma, che di mestiere fa il centravanti.

Ultime calciomercato Napoli, tutti i nomi per le prossime sessioni

Sarebbero ben quattro i nomi su cui si stanno concentrando le attenzioni da parte del Napoli, a caccia delle occasioni giuste in vista delle prossime finestre di calciomercato.

Di seguito, quanto svelato dal giornalista Valter De Maggio a tal proposito:

“Per me ne arriveranno due nuovi a gennaio. Diamo per buono che Kvaratskhelia possa andar via, ma ciò vorrebbe dire che il Napoli a giugno si troverebbe coi proventi della Uefa, con i soldi della cessione di Osimhen e quella di Kvaratskhelia. Sarebbero circa 200 milioni da mettere sul mercato per l’estate. Il Napoli sta monitorando un top bomber per giugno. Il Napoli ha aperto un focus per gennaio, serve un centrale di difesa e Manna sta lavorando sodo. L’obiettivo numero uno è Kiwior, sono certo che un centrale arriverà. Il Napoli vorrebbe comprare Bonny a gennaio senza che si scateni un’asta e Conte ha dato due nomi per l’attacco del futuro. Uno è un sogno”.

Il giornalista, poi, si è lasciato andare a un curioso retroscena legato a ciò che sarebbe potuto essere in caso di cessione, a titolo definitivo, di Victor Osimhen. Secondo De Maggio, nel caso in cui il club azzurro avesse ceduto il nigeriano definitivamente, in azzurro sarebbe potuto arrivare uno tra Ebimbe e Singo. Chissà che questi due non possano essere tornare di moda non appena gli azzurri avranno la disponibilità economica giusta per affondare il colpo.