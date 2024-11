Italia, Di Lorenzo convince tutti: tra i migliori in campo, le pagelle

Partita di livello ieri in Belgio-Italia per Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli ha convinto tutti, i quotidiano lo hanno eletto migliore in campo.

Vittoria importante ieri per l’Italia che ha battuto il Belgio e messo in campo una prestazione di livello contro una compagine che rappresenta sempre un’insidia. Certo, la nazionale belga non vive uno dei momenti migliori della sua storia recente, e lo testimoniano i soli 4 punti raccolti fino a questo momento nel girone di Nations League.

L’Italia, di contro, ha trovato con Spalletti una quadra ben definita, ed è stata in grado di consolidare il primo posto in classifica andando anche a distanziare un’altra squadra di ottimo livello come la Francia. Gli azzurri ad oggi sono indicati da molti come potenziali vincitori della competizione, anche se in linea generale ci sono ancora tante partite e la corsa per la vittoria è aperta.

Tra i migliori della serata di ieri anche Giovanni Di Lorenzo, protagonista della sfida col Belgio dopo un periodo difficile che anche in nazionale l’ha visto in grande difficoltà. Il capitano del Napoli ha messo in camp una prestazione di ottimo livello, ed è arrivato a guadagnare anche ottimi voti da parte dei quotidiani che oggi hanno stilato le pagelle della sfida tra Italia e Belgio.

Belgio-Italia, Di Lorenzo migliore in campo: le pagelle

Il difensore della nazionale e del Napoli ha raccolto tutte valutazioni positive, al punto da essere indicato da molti come il migliore in campo del match. Il Corriere dello Sport ha dato un 7,5 a Di Lorenzo: “Il suo inserimento ispira Barella, la sua precisione è chirurgica per Tonali. Fra i migliori, ancora, è una bella notizia, non solo per lui. Anche in difesa non fa sconti, chi capita dalle sue parti fa fatica. Salva su Lukaku, i conti si faranno a Napoli”, scrive oggi il quotidiano.

Ed ancora, 7,5 anche da parte della Gazzetta dello Sport ed il Mattino: “La doppia fase, il suo mestiere: l’incursione con assist per Tonali è un suo must, sfiora due gol e dietro è dove serve: due muri decisivi su Lukaku”, ha scritto la rosea.

Anche Tuttosport ha dato un voto alto a Di Lorenzo, 7 in pagella: “Visto che là dietro c’è poco da fare, si inventa l’inserimento perfetto per ispirare il gol”, la valutazione del quotidiano. Insomma, il capitano del Napoli è tornato protagonista anche con la maglia dell’Italia.