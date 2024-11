L’Italia batte il Belgio: assist per Di Lorenzo, Lukaku delude

Gli azzurri si qualificano ai quarti di finale di Nations League, decide il goal di Tonali su assist di Giovanni Di Lorenzo.

L’Italia batte il Belgio, in una gara sofferta nella seconda frazione di gara. Il primo tempo ha visto i ragazzi di Spalletti dettare il proprio gioco e non avere problemi a difendere, un po’ più di difficoltà nel secondo tempo.

Il Belgio è entrato dopo la pausa negli spogliatoio con la voglia di fare punti contro l’Italia, anche all’andata il secondo tempo dei ragazzi di Tedesco fu superiore rispetto al primo. Non è bastato neanche questa volta.

Buongiorno annulla Lukaku, si qualificano gli azzurri di Luciano Spalletti

La nazionale di Luciano Spalletti continua a far sognare i tifosi, l’Italia comanda la classifica da prima. Grande partita di Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno in fase difensiva, il capitano del Napoli si spinge anche in avanti e propizia l’assist per la rete di Sandro Tonali.

Negli ultimi 10 minuti c’è stato tempo di inserire anche Giacomo Raspadori per Spalletti. Il calciatore classe 2000’ non sta vivendo la sua miglior stagione, avendo a disposizione sempre poco minutaggio.

Per Lukaku primo tempo horror, gli ultimi 20’ ha avuto due occasioni da goal dove ha sfiorato il pari. Per lui è stata la prima partita col suo Belgio dopo i mondiali, ha giocato per intero e con la fascia da capitano. Questa vittoria permettere agli azzurri di ottenere la qualificazione, grazie al pari per 0-0 tra Francia e Israele anche il primo posto è ad un passo.