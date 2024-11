Kvaratskhelia, accelerata sul rinnovo: due pericoli per De Laurentiis

Khvicha Kvaratskhelia è ancora al centro del mercato tra un possibile rinnovo e un doppio pericolo per Aurelio De Laurentiis: le ultime novità

Come ogni sosta delle nazionali che si rispetti, uno dei temi principali in casa Napoli resta quello legato al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha un accordo fino al 2027 a circa 1,5 milioni di euro all’anno, ma la società sta lavorando per un adeguamento che appare necessario già da mesi. In estate il Napoli ha presentato un’offerta al giocatore e al suo entourage, che però ha iniziato a tergiversare.

Troppo tardi. La mossa andava fatta prima, non aspettando l’estate. Ed è lì che il dialogo tra il club partenopeo e Mamuka Jugeli, agente del georgiano, ha iniziato a riempirsi di richieste, contro offerte e importanti specifiche. Sullo sfondo, la paura di perdere il 77 per un’offerta irrinunciabile. Da lì l’intervento di Antonio Conte, decisivo nel convincere il giocatore a non muoversi.

Kvaratskhelia: accelerata sul rinnovo: PSG e Barcellona restano in pressing

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Napoli sarebbe intenzionato ad accelerare le operazioni legate al rinnovo di Kvara. Basta tergiversare. Le parti si sono incontrate prima della sfida di San Siro contro il Milan diverse settimane fa, mettendo nuovi tasselli nel puzzle che dovrà essere ancora completato con dei pezzi mancanti decisivi per la sua realizzazione.

Il club vorrebbe aumentare l’ingaggio a 6 milioni di euro, portandolo al pari di Romelu Lukaku. Starebbe trattando per una clausola rescissoria che l’entourage del giocatore vorrebbe inserire (80 milioni di euro di partenza) e di deve guardare alle spalle da Barcellona e Paris Saint Germain. Sia i francesi, che gli spagnoli, vorrebbero fare sul serio per portare il georgiano in squadra.

A dir la verità, il PSG già si era presentato con una super offerta in estate, che avrebbe portato via dal Napoli anche Victor Osimhen, ma De Laurentiis ha rispedito al mittente. Un nulla di fatto, che ha portato Kvara ad illuminare ancora il Maradona e gli altri stadi di Italia, ma che non potrà durare per sempre senza un adeguamento di stipendio.

Al rientro dalla nazionale, Khvicha sarà atteso da un altro mini tour de force per il Napoli: Roma, Torino e due volte la Lazio. I giallorossi hanno appena cambiato allenatore e i biancocelesti sono in uno stato di forma pazzesco. Superati questi 4 ostacoli, si potrebbe tornare a parlare del rinnovo, magari con l’avvicinarsi del 2025 e del mercato di gennaio.