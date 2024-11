Napoli, al via la maxi operazione per Osimhen: “Sul tavolo 3 calciatori e soldi”

Colpo di scena incredibile per cedere subito Victor Osimhen: nei prossimi giorni possibile svolta sulla maxi operazione

Tre calciatori e una grossa offerta in denaro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il cartellino di Victor Osimhen. Tutto potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. E dalla Turchia sono sicuri.

L’attaccante nigeriano sta disputando una stagione incredibile. E ora ha strada spianata, sarà l’unico vertice offensivo vero e proprio di riferimento per il Galatasaray, a causa dell’infortunio di Mauro Icardi. Osimhen sta segnando a raffica e sta facendo sognare i suoi tifosi, in campionato e Europa League. E oltretutto si trova benissimo a Istanbul, al fianco dell’ex compagno di squadra al Napoli Dries Mertens.

Secondo il portale turco Milliyet, il presidente del Galatasaray è convintissimo di avanzare nei prossimi giorni una cifra considerevole per acquistare il cartellino del centravanti. Troppo importante trattenerlo anche per le prossime stagioni. Ma soprattutto le sue prestazioni possono far aumentare ancor di più il valore del cartellino e il club non vorrebbe privarsi dell’opportunità di decidere poi in estate se venderlo o trattenerlo. Per tale ragione, i turchi starebbero pensando di offrire al Napoli tre giocatori. In particolare il Galatasaray vorrebbe uno sconto sulla clausola e metterebbe sul piatto “Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz e Yunus Akgun più un’offerta in denaro” per acquistare il cartellino di Osimhen. Un maxi scambio per assicurarsi da subito, sin da gennaio, il cartellino di Victor. Bisogna ricordare che attualmente, Osimhen possiede una clausola da 75 milioni di euro.