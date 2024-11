Colpo di scena Osimhen, lo scambio cambia tutto per il Napoli: la novità

Gli azzurri stanno monitorando il percorso dei propri calciatori in prestito, in giro per l’Europa, senza ombra di dubbio quello che sta facendo meglio è Victor James Osimhen.

I partenopei hanno spedito parecchi dei loro giocatori in prestito quest’estate, il ritardo avvenuto sul mercato per alcuni calciatori è stato dettato proprio dalla mancanza di cessioni redditizie. Dopo la chiusura del mercato italiano, poi, è arrivato anche il -parziale- addio di Victor Osimhen in maglia Napoli. Il nigeriano ha salutato la città senza dire niente sui social, forse può esserci un lieto fine ancora più romantico per le due compagini.

Napoli e Osimhen si sono amati, hanno scritto la storia. Come ogni relazione d’amore che si rispetti, ci sono stati dei forti litigi ma poi tramutati in maggior voglia di dimostrare e di trionfare. Gran merito dello scudetto va dato al centravanti classe 98′, che in estate potrebbe fare un ulteriore regalo al club campano. Ci sono infatti già parecchi rumors sul suo ipotetico trasferimento prossimo, molti ipotizzano anche uno scambio col Psg per Milan Skriniar.

“Non escludo che si possa arrivare ad uno scambio Osimhen-Skriniar”, la bomba del giornalista

Il sogno del calciatore ex Lille e Wolfsburg è la Premier League, lo ha dichiarato molteplici volte. Ci sono interessamenti da parte di squadre inglesi su di lui ma anche da parte del Paris Saint Germain. Il Napoli qualora il Real Madrid dovesse richiamare Rafa Marin causa infortunio di Militao, sarebbe alla ricerca di un difensore centrale. Ricerca che potrebbe slittare a luglio con un ipotetico scambio tra Osimhen e Skriniar. Ne ha parlato Armando Areniello, giornalista di 7Gold.

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di areanapoli.it per fare un punto sul calciomercato azzurro. Queste le sue parole.

“Dubito che Victor Osimhen resti al Galatasaray nella prossima stagione. Il Napoli vorrebbe cedere il nigeriano a una cifra importante per poi puntare su un attaccante di grande valore. Per Osimhen è più probabile la Premier League o magari il PSG. Non escludo che si possa arrivare a uno scambio Osimhen-Skriniar con un forte conguaglio a favore del Napoli. Ma solo se Skriniar non andrà alla Juventus, squadra fortemente interessata al difensore”.

Armando Areniello ha mostrato di essere molto affidabile sulle squadre di Antonio Conte, in passato con l’Inter e ora con il Napoli. Fu anche uno dei primi a parlare del possibile approdo del tecnico leccese all’ombra del Vesuvio.