Belgio-Italia, bufera Lukaku: è scoppiato il caos

Nella gara tra Belgio e Italia è stato assalito di critiche il centravanti azzurro Romelu Lukaku, bufera sui social.

La partita tra Belgio e Italia ha visto gli azzurri non particolarmente in difficoltà, la nazionale di Luciano Spalletti è passata in vantaggio nei primi 15’ di gioco. Al minuto 11’ ,per la precisione, ci pensa l’ex Milan Sandro Tonali a mettere il pallone in porta. Grande azione dell’Italia, con Giovanni Di Lorenzo che si inserisce in area e mette il pallone arretrato che viene sporcato e arriva a Tonali.

Un gioco da ragazzi per il centrocampista del Newcastle. Il commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, ha convocato Lukaku dopo che quest’ultimo era rimasto nelle ultime due soste nazionali ad allenarsi a Napoli. Pioggia di critiche per il centravanti.

Lukaku nullo, quante critiche per il centravanti del Napoli in nazionale

Questa gara non sta dando i frutti sperati per Romelu Lukaku, che sta facendo difficoltà a superare il muro dell’Italia. È Tra i più deludenti della partita. Anche sui social, infatti, è scoppiata la polemica sul giocatore del Napoli.

Molti utenti scrivono “Buongiorno sta annullando Lukaku”, facendo evincere che la sfida tra i due calciatori del Napoli la sta vincendo il centrale ex granata.

Altri invece esordiscono con “Lukaku giocatore finito, buono solo in Arabia e in America oramai”.

Non la migliore delle serate per il calciatore ex Inter e Roma.