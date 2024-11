Conferma Napoli, c’è l’ufficialità: De Laurentiis esulta

Il Napoli può gioire: dopo il pareggio contro l’Inter che conferma il primo posto, un’altra notizia positiva fa sorridere De Laurentiis

Il Napoli continua a distinguersi non solo in Serie A, ma anche nella valorizzazione dei giovani talenti a livello internazionale. In vista della sosta di novembre, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico dell’Italia Under-21 Carmine Nunziata, un giovane attaccante di proprietà azzurra. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, in prestito al Frosinone.

Con la convocazione di Giuseppe Ambrosino per le prossime amichevoli dell’Italia Under-21 contro Francia e Ucraina, il club azzurro dimostra ancora una volta la qualità del suo vivaio.

Ambrosino, il classe 2003 che il Napoli può valorizzare

La convocazione dell’attaccante classe 2003 offre la possibilità di crescita tecnica e di visibilità, e ciò non può che entusiasmare Aurelio De Laurentiis e lo staff del Napoli. Un’esperienza in nazionale giovanile come questa non solo può contribuire allo sviluppo di Ambrosino, ma anche incrementarne il valore di mercato, facendo intravedere prospettive importanti per il futuro del giocatore in azzurro.

Per il Napoli, è un’opportunità strategica: l’inserimento di Ambrosino in Under-21 consente di monitorarne i progressi e, potenzialmente, valorizzarlo come elemento chiave del progetto tecnico. In un mercato dove i giovani di talenti sono sempre più ricercati, il percorso di Ambrosino potrebbe rivelarsi vantaggioso tanto per il ragazzo quanto per il club, soddisfando l’ambizione del Napoli di costruire un vivaio competitivo e ricco di prospetti promettenti.