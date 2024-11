Acerbi ferma Lukaku ed “esulta” sui social, il gesto contro Big Rom non lascia dubbi – FOTO

Romelu Lukaku, grande ex della sfida, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, nel corso del big match di domenica sera tra l’Inter e il suo Napoli, complice anche

Tanti i temi al centro dell’opinione pubblica, tra tifosi e addetti ai lavori vari, nel giorno seguente della sfida tra l’Inter e il Napoli, conclusasi con il risultato di 1-1 (reti di McTominay e Calhanoglu, ndr). Oltre alle varie polemiche legate alla gestione arbitrale, con la decisione di Mariani di concedere il penalty – poi fallito da Calhanoglu – su contatto tra Frank Zambo Anguissa e Denzel Dumfries, c’è stata grande attenzione mediatica attorno a Romelu Lukaku, osservato speciale fin dalla vigilia in quanto ex nerazzurro. Big Rom non si è lasciato nel migliore dei modi dalla piazza interista, compreso lo spogliatoio nerazzurro che non ha gradito il caso scoppiato nell’estate del 2023.

Ad alimentare il dibattito è il post pubblicato dal difensore Francesco Acerbi, che ha avuto il merito di bloccare il più possibile l’attaccante della SSC Napoli, autore di una prova pressoché sufficiente ma non al punto da impensierire la retroguardia della squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel post in questione, l’ex Sassuolo ha pubblicato due foto mentre era in marcatura su Big Rom: indizio, per molti tifosi, su una sorta di frecciatina da parte del centrale nei confronti del suo ex compagno di squadra.

Inter Napoli, Acerbi ferma Lukaku: il post sui social scatena i tifosi

Francesco Acerbi è stato sicuramente tra i migliori in campo nel corso di Inter – Napoli, sfida che si è conclusa con un 1-1 che sembra far felice più Antonio Conte che Simone Inzaghi.

Il difensore nerazzurro, nel post gara, ha poi pubblicato un post con due foto che lo ritraggono in duello con Romelu Lukaku, particolarmente pizzicato nel corso della serata dal suo ex stadio e dai suoi ex tifosi.

In molti hanno interpretato questo gesto come una sorta di frecciatina ai danni di Big Rom, che è stato sostituito nel secondo tempo. In suo luogo, è subentrato Giovanni Simeone, che ha sfiorato la rete del match point proprio allo scadere. Alla fine, però, tra Inter e Napoli il tutto si archivia con un pareggio. Ciò che appare evidente, però, è che tale risultato sembra essere quasi solamente una cornice al mare di forti polemiche che sta scoppiando proprio in queste ore.